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В Канаде Трампа "вырезали" из фильма Один дома-2

27 декабря 2019, 00:54

Вещатель объяснил поступок сокращением эфирного времени.

Один Дома
Один дома-2 в Канаде вышел без Трампа / скриншот

В Канаде фрагмент с участием президента США Дональда Трампа вырезали из фильма 1992 года Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке в предрождественском показе.

Как пишет CBS News, телеканал дал объяснение такому решению.

"Как это часто бывает с адаптацией для телевидения, Один дома 2 был отредактирован", — говорится в заявлении телеканала.

Вещатель пояснил, что это сделано для сокращения эфирного времени под фильм.

Об отсутствии сцены с Трампом стало известно, когда зрители начали писать о произошедшем в Twitter. Одни позитивно оценили решение телеканала, а другие возмущались отсутствию сцены с нынешним американским президентом.

В фильме показано, как Трамп прогуливается по отелю Plaza в Нью-Йорке, которым он владел в то время, встречает персонажа актера Маколея Калкина — Кевина Маккалистера. По сюжету, мальчик останавливает героя Трампа, чтобы спросить дорогу.

Как ранее сообщалось, исполнитель роли Кевина в фильмах Один дома Маколей Калкин отреагировал на заявления Disney переснять фильм, чтобы "улучшить" его и подогнать под "современные реалии".

Напомним, такую реакцию героя фильмов Один дома вызвало заявление СЕО Disney о том, что они намерены в ближайшее время переснять культовый фильм Один дома под современные ценности.

Канада Дональд Трамп Один дома новости США новости шоу бизнеса
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