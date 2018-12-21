В Голливуде снимут новый "Один дома" с Маколеем Калкиным

Маховик римейков-сиквелов в Голливуде дотянулся до классической комедии "Один дома".
Киностудия XX Century Fox, недавно купленная корпорацией Disney, планируют снять новый фильм из легендарной комедийной франшизы "Один дома". Как сообщают американские таблоиды, зрителей ожидает не ремейк, а прямое продолжение первых двух картин с новыми героями.К работе над сценарием привлекли Майки Дэй и Стритера Сейдела (известные по работе над легендарным комедийным телешоу "Субботним вечером в прямом эфире"). Режиссера для фильма пока в XX Century Fox не подобрали.Также сообщается, что главную роль в картине может сыграть Маколей Калкин, который был звездой первых двух частей франшизы, снятых режиссером Крисом Коламбусом. Кроме того, студия ведет переговоры с Уиллом Ферреллом (дилогия "Телеведущий", "Рикки Бобби - король дороги") и Мелиссой МакКарти ("Девичник в Вегасе", "Охотницы за привидениями", "Шпионка").
Напомним, ранее сообщалось о том, что 38-летний Маколей Калкин снялся в рекламе по мотивам "Один в доме".