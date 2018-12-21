В Голливуде снимут новый "Один дома" с Маколеем Калкиным

Кадр из х/ф "Один дома" / MirFactov

Киностудия XX Century Fox, недавно купленная корпорацией Disney, планируют снять новый фильм из легендарной комедийной франшизы "Один дома". Как сообщают американские таблоиды, зрителей ожидает не ремейк, а прямое продолжение первых двух картин с новыми героями.К работе над сценарием привлекли Майки Дэй и Стритера Сейдела (известные по работе над легендарным комедийным телешоу "Субботним вечером в прямом эфире"). Режиссера для фильма пока в XX Century Fox не подобрали.Также сообщается, что главную роль в картине может сыграть Маколей Калкин, который был звездой первых двух частей франшизы, снятых режиссером Крисом Коламбусом. Кроме того, студия ведет переговоры с Уиллом Ферреллом (дилогия "Телеведущий", "Рикки Бобби - король дороги") и Мелиссой МакКарти ("Девичник в Вегасе", "Охотницы за привидениями", "Шпионка").

Напомним, ранее сообщалось о том, что 38-летний Маколей Калкин снялся в рекламе по мотивам "Один в доме".