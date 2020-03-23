"Еб*ть тебя!": звезда Doom и Пацанов Карл Урбан высказался о карантине

Карл Урбан / Instagram

Исполнитель главной роли в сериале Пацаны, и главный герой фильма Doom, в котором он играл со "Скалой" Джонсоном, Карл Урбан показал средний палец коронавирусу.

Карл Урбан сделал фото в магазине, на котором показывает средний палец, и слил его в Instagram.

"Еб*ть тебя, коронавирус Covid-19! Самоизолируйтесь все, и оставайтесь в безопасности", - написал он под фото.

На снмке Карл Урбан в маске-респираторе, черных очках и в перчатках делает сэлфи в магазине между полок.

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