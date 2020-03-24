Від пацанки до панянки 4 сезон 6 выпуск - кто ушел

Від пацанки до панянки 4 сезон - кто ушел в 6 выпуске / Новый канал

Новый сезон Від пацанки до панянки 2020 можно смотреть онлайн. Шестой выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 23 марта на Новом канале в 19-00.

В конце недели преподаватели школы леди оценивают участниц по тому, кто имел самый малый прогресс, и кому меньше всего нужна помощь на шоу Пацанки. После шестой недели учителя выгнали из школы Леди одну участницу. После недели, когда дувушек пытались обучить сопереживать, одна справилась со всем хуже остальных. Кто и почему ушел в 4 выпуске, что было в шоу Від пацанки до панянки 4 сезон, - читай на Главреде.

В нежелании прилагать усилия преподаватели Школы леди обвинили Алину #Двезвезды Шевченко

Від пацанки до панянки 4 сезон - кто ушел в 6 выпуске 23-03-2020 / Новый Канал

Город – Вышгород

Возраст – 21 год

Прозвище – Двезвезды

Алина – бездельница. Ничем не занимается и совершенно не видит смысла в своих буднях, которые сбувает вхолостую. Она устраивает дурацкие вещи, чтобы привлечь к себе внимание, может что-то по приколу украсть. В апатии к жизни винит семью. Пришла на проект, чтобы изменить себя и не повторять ошибок родителей.Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 6 выпуск 23-03-2020

21-летняя Алина из Вышгорода пришла на реалити Нового канала, чтобы по окончании его создать счастливую любящую семью. Девушка – самая старшая из пяти детей в семье, поэтому родители часто перекладывали на нее ответственность и били за любые прегрешения. От суровой реальности Алина сбежала в фантазийный мир и окружила себя алкозависимыми, ведь именно такие "друзья" позволяли ей чувствовать себя нормальной. В Школе леди "пацанка" планировала избавиться от зависимостей, повзрослеть, чтобы потом выйти замуж за своего парня и родить ему детей.

Однако шесть недель на Від пацанки до панянки показали, что кроме хотения, Алина #Двезвезды Шевченко больше ничего делать не планировала.

За более чем месяц Алине #Двезвезды Шевченко не удалось подружиться с "пацанками". Поэтому особой грусти от того, что она должна покинуть реалити Нового канала, девушки не испытывали.

"На каждом испытании она искала себе оправдания. И все время непрерывно продолжала жаловаться и плакаться. К сожалению, Алина до сих пор остается той маленькой девочкой, которую надо вести за руку и все за нее делать. Она не хочет работать над собой и тратит не только свое, но и наше время", – говорит директор Школы леди Татьяна Мокриди.

Все претензии преподаватели откровенно высказали ученице на финале шестой недели и дали последний шанс объяснить, почему она заслуживает остаться на проекте. Но и в этом случае Алина #Двезвезды решила не прилагать лишних усилий.

Від пацанки до панянки 4 сезон 6 выпуск смотреть онлайн анонс 23-03-2020

Все выпуски Від пацанки до панянки выходят по понедельникам в 19-00 на новом Канале. Также смотреть онлайн и читать описание выпуском вы можете на Главреде.