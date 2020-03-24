УкрРус
  1. Главная
  3. Stars

Від пацанки до панянки 4 сезон 6 выпуск - кто ушел

24 марта 2020, 13:47

Шестой выпуск 4 сезона Від пацанки до панянки прошел 23 марта. Кто покинул шоу, и как прошли испытания участницы - читай на Главреде.

Від пацанки до панянки 4 сезон - кто ушел в 6 выпуске
Від пацанки до панянки 4 сезон - кто ушел в 6 выпуске / Новый канал

Новый сезон Від пацанки до панянки 2020 можно смотреть онлайн. Шестой выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 23 марта на Новом канале в 19-00.

В конце недели преподаватели школы леди оценивают участниц по тому, кто имел самый малый прогресс, и кому меньше всего нужна помощь на шоу Пацанки. После шестой недели учителя выгнали из школы Леди одну участницу. После недели, когда дувушек пытались обучить сопереживать, одна справилась со всем хуже остальных. Кто и почему ушел в 4 выпуске, что было в шоу Від пацанки до панянки 4 сезон, - читай на Главреде.

В нежелании прилагать усилия преподаватели Школы леди обвинили Алину #Двезвезды Шевченко

Від пацанки до панянки 4 сезон - кто ушел в 6 выпуске 23-03-2020
Від пацанки до панянки 4 сезон - кто ушел в 6 выпуске 23-03-2020 / Новый Канал

Город – Вышгород

Возраст – 21 год

Прозвище – Двезвезды

Алина – бездельница. Ничем не занимается и совершенно не видит смысла в своих буднях, которые сбувает вхолостую. Она устраивает дурацкие вещи, чтобы привлечь к себе внимание, может что-то по приколу украсть. В апатии к жизни винит семью. Пришла на проект, чтобы изменить себя и не повторять ошибок родителей.Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 6 выпуск 23-03-2020

21-летняя Алина из Вышгорода пришла на реалити Нового канала, чтобы по окончании его создать счастливую любящую семью. Девушка – самая старшая из пяти детей в семье, поэтому родители часто перекладывали на нее ответственность и били за любые прегрешения. От суровой реальности Алина сбежала в фантазийный мир и окружила себя алкозависимыми, ведь именно такие "друзья" позволяли ей чувствовать себя нормальной. В Школе леди "пацанка" планировала избавиться от зависимостей, повзрослеть, чтобы потом выйти замуж за своего парня и родить ему детей.

Однако шесть недель на Від пацанки до панянки показали, что кроме хотения, Алина #Двезвезды Шевченко больше ничего делать не планировала.

За более чем месяц Алине #Двезвезды Шевченко не удалось подружиться с "пацанками". Поэтому особой грусти от того, что она должна покинуть реалити Нового канала, девушки не испытывали.

"На каждом испытании она искала себе оправдания. И все время непрерывно продолжала жаловаться и плакаться. К сожалению, Алина до сих пор остается той маленькой девочкой, которую надо вести за руку и все за нее делать. Она не хочет работать над собой и тратит не только свое, но и наше время", – говорит директор Школы леди Татьяна Мокриди.

Все претензии преподаватели откровенно высказали ученице на финале шестой недели и дали последний шанс объяснить, почему она заслуживает остаться на проекте. Но и в этом случае Алина #Двезвезды решила не прилагать лишних усилий.

Від пацанки до панянки 4 сезон 6 выпуск смотреть онлайн анонс 23-03-2020

Все выпуски Від пацанки до панянки выходят по понедельникам в 19-00 на новом Канале. Также смотреть онлайн и читать описание выпуском вы можете на Главреде.

Від пацанки до панянки 4 сезон онлайн Новый канал новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Від пацанки до панянки 4 сезон 6 выпуск - кто ушел». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:13
В Украине резко возросло число заболевших коронавирусом
14:04
В Житомире новые случаи коронавируса: подтверждение мэра
13:57
У правительства нет стратегии противодействия эпидемии - инфекционист Видео
13:47
Від пацанки до панянки 4 сезон 6 выпуск - кто ушел Видео
13:46
Сидит возле Шахова: экс-депутат сообщил о коронавирусе у еще одного нардепа
13:39
Гвинт от создателей Ведьмака наконец-то вышел на Android, игра бесплатна Видео
13:20
"Закрыть въезд и выезд": Кличко предупредил киевлян об ужесточении карантина Видео
13:00
Оплата труда врачей, которые лечат больных коронавирусом: Кабмин принял решение Видео
12:51
Андрей Джеджула отказался от карантина после прилета из коронавирусной Франции
12:43
В Украине все может быть гораздо хуже, чем в Италии - инфекционист Вадим Аристов
12:38
Больницам Киева передадут дополнительные авто: кто получит
12:28
Комаровский сказал, когда появится эффективная вакцина от коронавируса Видео
12:28
Xiaomi анонсировала новый мощный смартфон Redmi K30 Pro
12:20
Смотреть и плакать: модный маникюр 2020, который очень старит руки - фото Фото
12:16
Дешево и эффективно: в США испытают новый метод лечения от COVID-19
12:03
Чертовая дюжина: на Буковине выявили новые случаи заражения китайским вирусом Видео
12:02
Человек-Паук поддержал детей на карантине из-за коронавируса
12:01
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 10 выпуск 22-03-2020: нокауты Видео
11:52
СМИ рассказали, сколько жителей Земли сидят на карантине из-за коронавируса Видео
11:48
СМИ сообщили об экстренной сессии Рады: как и когда пройдет Видео
11:46
Когда пандемия коронавируса реально ослабнет: врач дал правдивый прогноз Видео
11:42
Украинцы должны побороть не эпидемию, а упырей во власти мнение
11:21
Карантин – всё: появились хорошие новости из Китая
11:20
Жирные намеки на Half-Life 3 нашли в финале Half-Life: Alyx
11:18
Комаровский назвал самый страшный поступок при подозрении на коронавирус Видео
11:16
Уханьская зараза атакует украинцев за границей: в МИД шокировали цифрой Видео
11:10
Великая 2020: дата выхода, актеры и трейлер сериала Видео
11:00
Какого числа Вербное воскресенье в 2020 году и как его отмечать Видео
10:54
Pornhub Премиум стал бесплатным по всему миру из-за коронавируса
10:48
Коронавирус в Украине: в Минздраве рассказали, как не сойти с ума
10:44
Из-за Ковид-19 пенсионеров в АТБ будут впускать в определенные часы Видео
10:41
Когда у людей выработается иммунитет от коронавируса: названы примерные сроки
10:30
Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 6 выпуск 23-03-2020 Видео
10:16
В Украине подскочило число больных коронавирусом Видео
10:13
Коронавирус в Украине: что даст введение чрезвычайного положения мнение
10:05
Гороскоп всех знаков Зодиака на 24 марта: кто встретит родную душу
10:00
Курс доллара достиг максимума за год: сколько стоит валюта
09:59
В Слуге народа прокомментировали раскол из-за Минских соглашений
09:47
При какой температуре погибает коронавирус: ученые дали точный ответ
09:35
Режим ЧС в Киеве: СМИ узнали о проблемах при перевозке "избранных" Фото Видео
09:29
Украина подписывает приговор своей нефтегазовой отрасли мнение
09:06
Только рюмка водки на столе: как сделать против коронавируса антисептик своими руками
08:52
Стало известно, скольких людей мог заразить COVID-19 священник из Тернопольщины Видео
08:36
Мелания Трамп сдала анализ на коронавирус: стали известны результаты
08:32
Четыре шага, которые власти должны срочно сделать для спасения Украины мнение
08:03
В МВД придумали способ проверять самоизоляцию украинцев
07:46
Подкравшийся пи*дец, или Как внезапно сбылась мечта миллионов украинцев мнение
07:33
Карантин в Украине: в ОП дали прогноз, когда страна вернется к нормальной жизни Видео
07:03
У Зеленского рассказали, будут ли вводить режим ЧП в Украине Видео
06:54
Как Украине противостоять коронавирусу, оставшись с голой задницей мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять