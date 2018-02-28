Передумал брать паузу: украинский певец отправится с концертами в Россию

Украинский певец Макс Барских который ранее заявлял о паузе в концертной деятельности на 2018 год, собрался в мировое турне Tumany World Tour. Артист планирует выступить и в России – концерты запланированы в Москве и Петербурге.

Об этом свидетельствует перечень заявленных городов в анонсе, опубликованном на YouTube-канале звезды.

Первый концерт тура Барских даст в апреле в Сан-Франциско. Также певец выступит и в Украине - Киев, Харьков и Одесса, Беларуси, Эстонии, Литве и Латвии.

Помимо этого, выступления состоятся и в городах США, Германии и многих других странах.

Ранее Макс Барских признался, что плохо знает своего отца.