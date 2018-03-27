Вика из "НеАнгелов" осуществила давнюю мечту и показала восхитительные фото с отдыха

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" певица Виктория Смеюха отдыхает в городе Турции Каппадокии. Там артистка осуществила свою мечту – полетала на огромном воздушном шаре, за что даже получила диплом о свершении воздушной прогулки.

Яркими снимками с отпуска певица поделилась на своей странице в Instagram.

"Сегодня был экстра необычный день. Наконец, сбылась моя мечта!!!Долгожданный полет состоялся. Десятки цветных шаров в небе, которые то поднимаются, то опускаются над горной поверхностью турецкой земли. Настоящий праздник жизни и ощущение истинного счастья! Каппадокия, ты удивляешь меня как ничто и никогда!", - подписала снимок Вика.

Поклонники порадовались за артистку, и восхитились видом с воздушного шара.

"Как в сказке", "Волшебно", "Рада за тебя, дорогая", "Как же красиво!", - писали фанаты.

Ранее Вика удивила фанатов необычным местом для отдыха.