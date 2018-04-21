"Разбудите меня". Бывшая девушка диджея Avicii эмоционально восприняла его смерть

Бывшая возлюбленная шведского диджея Avicii, Эмили Голдберг, со скорбью отреагировала на известие о смерти популярного музыканта.

"Пошли, малыш, не сдавайся. Выбери меня, и я покажу тебе любовь". Это строки из песни, которые Тим написал для меня. Мне жаль, что я не смогла бы с ним справиться. В течение двух лет мы были вместе, он был моим ближайшим наставником и моим лучшим другом. Теперь я не могу смотреть на Медведя, зная, что больше не увижу его владельца. Я все еще собираю свои мысли и благодарю вас за все ваши добрые слова и тексты. Разбудите меня, когда все закончится, потому что я не хочу, чтобы это было реальностью", - написала она в Instagram.

Эмили также выставила в публичный доступ совместные фотографии с экс-бойфрендом, на которых они выглядят по-настоящему счастливыми.

Напомним, ушел из жизни 28-летний артист, диджей и музыкальный продюсер Тим Берглинг, известный под именем Авичи (Avicii). По данным журнала Forbes, в 2013 году он входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира. Причина его гибели официально пока не названа.