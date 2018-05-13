Евровидение-2018: как голосовало жюри от Украины

12 мая в столице Португалии, Лиссабоне, проходит песенный конкурс Евровидение-2018. Все участники уже выступили на Алтис-Арене, теперь проходит этап оглашения оценок от жюри 43 стран-участниц конкурса.

Результаты голосования от Украины во время песенного конкурса представляла певица Onuka (Ната Жижченко).

В этом году профессиональное жюри из Украины отдали максимальные 12 баллов Франции.

10 баллов жюри отдали Израилю, 8 — Нидерландам, 7 — Австрии, 6 — Швеции, 5 — Словении, 4 — Чехии, 3 — Дании, 2 — Австралии, 1 — Эстонии.