Экс-участница от Украины на Евровидении завершает сценическую карьеру

Украинская исполнительница Мария Яремчук, которая представляла Украину на Евровидении-2014, сообщила о завершении творческой деятельности.

"С неподдельной радостью сообщаю, что Мария Яремчук допевает последние концерты и прекращает творческую деятельность. Завтра в 20.00 на канале ZIK узнаете, почему game over", - сообщается на официальной странице певицы в Instagram.

Напомним, ранее Яремчук, которая исполнила главную женскую роль в фильме режиссера Сергея Скобуна "Легенда Карпат", рассказала о съемках в фильме и доходах сценических заработках.