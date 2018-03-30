"Как линия на кардиограмме". Мария Яремчук откровенно рассказала о заработке

Украинская певица Мария Яремчук исполнила главную женскую роль в фильме режиссера Сергея Скобуна "Легенда Карпат", премьера которого состоялась 29 марта.

Накануне премьеры в интервью "Теленеделе" исполнительница рассказала о съемках и доходах.

"Ничего необычного делать не пришлось. Хустку и раньше надевать приходилось, запаску и старинные рубашки тоже. Вот только носки для меня были в новинку. Они из овечьей шерсти и сильно кусаются – не самые приятные ощущения", - сказала она.

По словам Яремчук, в фильме она принимала участие не только из-за гонорара, поскольку в силу различных причин решила больше думать о работе, а не о доходах.

"Всякое бывало: то много зарабатывала, то вообще ничего – как линия на кардиограмме. В этом смысле у меня никогда не было стабильности. Пока не поняла: надо думать о работе, а не о деньгах, тогда будет и одно, и другое. Раньше, бывало, тратила, чтобы просто доказать окружающим: я же певица, я заработала и могу себе позволить. Потому что все делали мне замечания (дескать, не отвечаю стандартам) и сравнивали с отцом. А еще давали советы! В конце концов, борщ из советов у меня в голове вскипел и прокис, поэтому его пришлось выплеснуть. Я спросила себя, чего хочу сама. Все очень просто: оставаться собой и делать то, что подсказывает мне сердце", - созналась певица.

Напомним, ранее украинский певец Александр Пономарев признался, какие отношения его связывают с дочерью народного артиста Украины Назария Яремчука — Марией Яремчук.