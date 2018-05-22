Скандальный депутат Милонов назвал Нетту Барзилай жабой, и высказался о "рептилоиде" Бузовой

Скандальный депутат Госдумы РФ Виталий Милонов охарактеризовал победительницу Евровидения-2018 Нетту Барзилай как "нечто квакающее", и рассказал о личном отношении к Ольге Бузовой.

В эфире "Пятого канала" он заявил, что очень плохо относится к "рептилоидам из "Дома-2" в любых своих реинкарнациях" - таким образом он отреагировал на заявление Бузовой, которая предложила свою кандидатуру для участия в Евровидении-2019.

"Ольга Бузова выглядит лучше, чем это нечто квакающее, которое победило в этом сезоне. Думаю, поэтому ее не пропустят, потому что она не такая страшная", — поделился депутат.

Милонов добавил, что участие в песенном конкурсе ведущей из "Дома-2" бессмыслено.

"Если мы уж будем выбирать, то думаю, должно быть нормальное голосование — кто должен ехать от России. Хотя, мое глубочайшее убеждение, этот конкурс помер. Не надо заниматься отношениями с трупом музыкального конкурса", — отметил он.

Напомним, что Самойлову после провала в Лиссабоне раскритиковали в сети ее же соотечественники. Девушка спела слабо и даже забыла слова.

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