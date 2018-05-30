1,5 миллиона в день, трактор и вертолет: сколько заработал Михалков в 2017 году

За 2017 год российский режиссер и актер Никита Михалков заработал 529 миллионов рублей (около 220 млн грн по нынешнему курсу) – или около 1,5 миллиона (почти 625 тыс. грн) за каждый рабочий и нерабочий день года.

Декларация артиста растянулась на 56 листов. Как пишет "Комсомольская правда", Михалков задекларировал:

квартиру в Москве площадью 207,8 кв. м,

дачу (554,2 кв. м),

шесть жилых зданий (от 68,5 кв. м до 697,3 кв. м),

11 нежилых зданий (от 73 до 1,2 тысяч кв. м),

89 земельных участков (от 1 тысячи кв. м до 5 тысяч кв. м).

Кроме того, согласно документу, у режиссера есть пять машиномест, трактор МТЗ-82 и вертолет RA-05797.

Сам Михалков не смог прокомментировать изданию информацию о своих доходах и владениях. Однако журналисты отметили, что он числится совладельцем и учредителем десятков компаний, которые занимаются в том числе кинопроизводством, разработкой программного обеспечения, обработкой алмазов и лесозаготовками.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман обнародовал свою декларацию: доходы от аренды недвижимости, продажи земли и депозитов. Общая сумма начисленного дохода главы правительства в 2017 году составила 17,1 млн грн.

Также президент Украины Петр Порошенко обнародовал декларацию за 2017 года. За прошлый год глава государства задекларировал 16,3 млн гривен дохода.

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