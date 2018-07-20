Глюкоза поделилась снимком в мистическом образе

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) выложила в Сеть фотографию в мистическом образе.

Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за пять часов оно собрало более 18 тысяч лайков.

На снимке артистка запечатлена стоящей вполоборота к камере в серебристом наряде, на ее лице — вечерний макияж.

"Поздоровайтесь с вашими демонами", — подписала снимок исполнительница.

Ранее Глюкоза в соцсети поделилась фотографией, на которой позировала в латексном боди и в босоножках. Сексуальный снимок певицы можно посмотреть здесь.