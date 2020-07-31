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Появилась полная версия смерти и расчленения Энди Картрайта

31 июля 2020, 17:42

Адвокат Марины Юшко Ирина Скурту рассказала версию происходящего со стороны задержанной девушки.

Энди Картрайт
Энди Картрайт / Instagram

Ирина Скурту, адвокат жены Александра Юшко, который выступал под псевдонимом Энди Картрайт, рассказала, что происходило в тот день, когда нашли тело рэпера.

Рассказ Ирины Скурту появился на телеграм-канале RT.

По этой версии шприц снова вернулся в рассказ, и про сердце снова не упоминали.

"Марина жила в этой квартире с Александром девять лет. В какой-то момент она обнаружила своего мужа мертвым и решила скрыть этот факт. Рядом с телом она нашла шприц и не захотела, чтобы все знали, что ее муж умер от наркотиков, как она тогда подумала. Марина также испугалась, что ребёнок узнает, что его отец так бесславно умер", - рассказала она.

Она приехала перед полицией, и первым делом отправила ребенка к родственникам. И мать в рассказе не причастна к расчленению тела.

"Когда я приехала, ребенок спал в квартире. Мы тут же вызвали близких родственников и отправили его с ними. Следственные действия шли до пяти утра, и не стоило при этом присутствовать малышу.

Марина утверждает, что все действия с телом Александра она проводила сама и никто ей в этом не помогал. Мать Марины не участвовала в расчленении трупа. Когда мать Марины узнала о произошедшем, то уговаривала дочь все рассказать органам. Но обе женщины посчитали, что расчленение — это отдельное преступление, а мать Марины, как и сама дочь, конечно, не хотела в тюрьму",- добавила она.

Кроме того, адвокатесса поставила под вопрос экспертизу о наркотиках, о которой сообщали 30 июля, а также подписалась под адекватностью Марины.

"Насколько я знаю, вчера не была готова ни одна экспертиза. У Марины также взяли анализы на психотропные вещества. По разговору она не вызывает подозрений в употреблении наркотиков. Конечно, она была на нервах, психологически подавленна, но вполне адекватна", — объявила Скурту.

Напомним, до этого Ирина Скурту упоминала, что Энди Картрайт мог умереть от сердечного приступа, и упустила информацию о шприце.

Ранее стало известно, что Эндрю Картрайт умер 25 июля, а его жена скрывала смерть и расчленила тело, распаковав его по пакетам.

Психиатр уже объяснил метания жены-расчленительницы Энди Картрайта.

Днем 31 июля Марину Юшко задержали по подозрению в убийстве.

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