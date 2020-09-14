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Бывший муж Заворотнюк рассказал, как актриса потеряла ребенка

14 сентября 2020, 01:12

Артистка уверяла, что у нее случился выкидыш.

Анастасия Заворотнюк и Олаф Шварцкопф / Фото: архив Олафа Шварцкопфа/НТВ

Бизнесмен Олаф Шварцкопф, который был первым мужем известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о том, как артистка потеряла своего первого ребенка.

В эфире программы Основано на реальных событиях на телеканале НТВ он вспомнил, что Заворотнюк сказала ему о беременности еще до того, как пара заключила брак.

Шварцкопф официально женился на актрисе, а затем супруги отправились в Астрахань, чтобы сообщить родственникам актрисы радостную новость. Однако в пути Заворотнюк призналась мужу, что потеряла ребенка.

"Я видел, что для нее это было тяжело", — поделился Шварцкопф.

Позже бизнесмен понял, что трагедия не была случайной. Ему сказали, что актриса осознанно сделала аборт.

Читайте такжеДочь Заворотнюк посетовала на "черную полосу " в ее жизниПосле свадьбы новобрачные жили какое-то время в Таллине, но затем, спустя год, из-за отсутствия работы в 1994 году Заворотнюк уехала в Москву, где начала работать в театре Олега Табакова. В российской столице у актрисы начались отношения с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, за которого она впоследствии вышла замуж. У пары родилось двое детей — дочь Анна и сын Майкл. На данный момент актриса в браке с фигуристом Петром Чернышовым, они воспитывают дочь Милу.

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