Селим-Гирай: Джамала родила второго ребенка

Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала 19 июня стала мамой во второй раз - подарила своему мужу Бекиру Сулейманову еще одного сына.
О радостном событии исполнительница сообщила на своей странице в Instagram и поделилась трогательными семейными фотографиями.
"Салям алейкум! Добро пожаловать в наш бэнд! Мой второй принц - Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы Сулейманов! 19.06 родился самый пунктуальный малыш. (По статистике входит в 4%, так как родился в прогнозируемую дату, именно в свое время) ", - написала счастливая мамочка.
Партнерские роды Джамалы прошли в частной клинике в Киеве.
36-летняя певица поделилась с поклонниками снимкам, которые сделал приглашенный фотограф.
Пользователи оставили для певицы и ее семьи огромное количество поздравлений, позитивных пожеланий и добрых слов.
Как известно, Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова 26 апреля 2017 года. Через год, 27 марта 2018 года, певица родила сынаЭмира-Рахмана.
Напомним, лидер Радикальной партии, экс-народный депутат Олег Ляшко впервые стал биологическим отцом.
Как ранее сообщалось, фронтвумен Onuka Наталья Жижченко родила сына, которого назвали Саша.
Отметим, знаменитый танцующий миллионер Джанлука Вакки станет отцом в первый раз.