Селим-Гирай: Джамала родила второго ребенка

Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала 19 июня стала мамой во второй раз - подарила своему мужу Бекиру Сулейманову еще одного сына.

О радостном событии исполнительница сообщила на своей странице в Instagram и поделилась трогательными семейными фотографиями.

"Салям алейкум! Добро пожаловать в наш бэнд! Мой второй принц - Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы Сулейманов! 19.06 родился самый пунктуальный малыш. (По статистике входит в 4%, так как родился в прогнозируемую дату, именно в свое время) ", - написала счастливая мамочка.

Партнерские роды Джамалы прошли в частной клинике в Киеве.

/ Фото: Instagram/s_bekir

36-летняя певица поделилась с поклонниками снимкам, которые сделал приглашенный фотограф.

Пользователи оставили для певицы и ее семьи огромное количество поздравлений, позитивных пожеланий и добрых слов.

Как известно, Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова 26 апреля 2017 года. Через год, 27 марта 2018 года, певица родила сынаЭмира-Рахмана.

Напомним, лидер Радикальной партии, экс-народный депутат Олег Ляшко впервые стал биологическим отцом.

Как ранее сообщалось, фронтвумен Onuka Наталья Жижченко родила сына, которого назвали Саша.

Отметим, знаменитый танцующий миллионер Джанлука Вакки станет отцом в первый раз.