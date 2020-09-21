Ефремов-2: певец сбил троих человек в Москве

Эльмин Гулиев / Телеграм 112

Днем 21 сентября в центре Москвы на огромной скорости белый Инфинити сбил троих людей. Оказалось, что за рулем был начинающий певец Эльман Гулиев, пишет 112 канал в телеграм.

В результате неостородно вождения на Остоженке произошло ДТП, которое спровоцировал белый Инфинити внедорожник. Он же выехал на тротуар и сбил троих пешеходов. По предварительным данным один из пострадавших в тяжелом состоянии.

Сначала Инфинити задел Мерседес, а потом врезался в людей.

Департамент транспорта Москвы отметил, что в ДТП виновен Инфинити, который выехал на красный свет.Читайте такжеПоявились подробности о пострадавших в ДТП с Эльминым Гулиевым

Попавший в ДТП на Остоженке белый внедорожник - Infinity FX 37 (2011 года выпуска). В стандартном оснащении на вторичном рынке он стоит 1,2 - 1,3 млн рублей. Черный Mercedes S63 AMG 2008 года, с которым он столкнулся - 1,3-1,4 млн, пишет РИА новости в телеграм.

По предварительным данным, за рулём находился 26-летний начинающий певец Эльмин Гулиев.

Эльмин Гулиев устроил ДТП в Москве - видео онлайн:

Он также сообщил, что в его машине была пассажирка - ее госпитализировали.

Сейчас молодому человеку предстоит дать показания полиции и пройти медицинское освидетельствование.

Эльмин Гулиев ехал на "красный, переходящий в зелёный", пишет издание Lifeshоt..