Перенесшая инсульт секс-символ 90-х Кондулайнен получила новую серьезную травму

Елена Кондулайнен / УНИАН

Известная российская актриса (фильмы Сто дней до приказа, Раз, два — горе не беда), секс-символ 90-х Елена Кондулайнен, которая была экстренно госпитализирована в московскую больницу с инсультом (мозговым кровообращением), получила серьезную травму.

Об этом сообщает Комсомольская правда со ссылкой на администрации Театра Луны, в котором работает 62-летняя артистка.

"После инсульта быстро не вернешься к прежнему состоянию. Речь у Лены восстановилась полностью. Процесс выздоровления идет, но случилась еще одна неприятность. Лена шла в душ, оступилась, упала и сломала руку", — заявили в театре.

Напомним, ранее Елену Кондулайнен госпитализировали 24 июля 2020 года ‒ прямо в ресторане во время тоста. Согласно диагнозу медиков, актриса перенесла инсульт. Кроме того, у нее диагностировали неврологическую энцефалопатию (сосудистое поражение головного мозга) и общую заторможенность речи.