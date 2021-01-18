УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Ксения Мишина раскрыла детали съемок откровенных сцен

18 января 2021, 10:20

Украинская актриса Ксения Мишина, которая нашла свою любовь на проекте Холостячка, рассказала как снимаются пикантные сцены.

Ксения Мишина
Ксения Мишина / СТБ

На днях закончились съемки нового сериала с участием Ксении Мишиной - таинственного проекта канала Украина, где Мишина играла доктора "скорой".

Бывшая Холостячка регулярно делилась фото со съемок, но не раскрывала подробности предстоящего сериала. Теперь же Ксения Мишина намекнула, что сериал выйдет уже осенью на канале Украина, и что в нем ей тоже пришлось сниматься в пикантных сценах.

"Ещё одно мое детище, где я сыграла главную роль - врача скорой помощи, упорно изучая эту профессию на протяжении нескольких месяцев.Читайте такжеАлександр Эллерт рассказал о "беременном животе" Ксении Мишиной Сегодня Стоп! Свобода. Было нелегко: наркоманы, трупы, перестрелки (сценарий богат), но в то же время живо и весело, ибо многие люди не давали сдохнуть", - написала она в Instagram.

Она похвасталась, что для съемок зимой ей больше всего приятно было от того, что Александр Эллерт, отношения с которым скрывались из-за Холостячки, купил ей термобелье. Кроме трудностей изучения медицинской терминологии, Мишина рассказала о трудности съемок сексуальных сцен.

"Сцены секса. "Под одеялом" уже не то. Если это секс - то зритель должен видеть секс. Наши каналы не пропускают обнаженку, так что прикрыться лифчиком еще можно, а вот движения будь добра сыграть максимально правдиво. Бешеный ритм, огромное количество сцен, переработки. Довольно сложно сохранять здравость ума и грамотность речи", - добавила Мишина.

Ксения Мишина
Ксения Мишина / Instagram

Она поблагодарила всю съемочную команду за длительную и трудную работу, которая, однако, принесла результат - новый медицинский сериал.

Ранее Александр Эллерт и Ксения Мишина рассказали о планах на свадьбу.

новости шоу бизнеса Ксения Мишина Холостячка 2020 онлайн
Сейчас вы просматриваете новость «Ксения Мишина раскрыла детали съемок откровенных сцен». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Богиня": украинская теннисистка свела с ума сексуальными формами"Богиня": украинская теннисистка свела с ума сексуальными формами Умер создатель Ералаша Борис ГрачевскийУмер создатель Ералаша Борис Грачевский МастерШеф Профессионалы продлили на 3 сезон - что известно о проектеМастерШеф Профессионалы продлили на 3 сезон - что известно о проекте Дочь Ренаты Литвиновой публично обнажилась на откровенном фотоДочь Ренаты Литвиновой публично обнажилась на откровенном фото "Фантастична жінка": голая Tayanna показала купание в ополонке зимой"Фантастична жінка": голая Tayanna показала купание в ополонке зимой
Следующий материал

Последние новости

10:29
Украина уверенно движется к дефолту
10:20
Ксения Мишина раскрыла детали съемок откровенных сцен
10:00
Карантин в Украине продлят до 1 апреля: Шмыгаль сделал заявление Видео
09:51
Когда состоится саммит Крымской платформы: названа дата Видео
09:38
Спор за Южные Курилы: в Японии заявили о планах "поставить точку" в вопросе с Россией
Реклама
09:36
Цвета, без которых мода весна-лето 2021 невозможна Фото Видео
09:33
Украину сегодня порядочно заметет и заморозит до -26 Видео
09:25
Гороскоп на 18 января для всех: фартовость во всем и новые воздыхатели Видео
09:24
Пошел на дно за 5 минут: всплыли новые подробности крушения сухогруза с украинцами Видео
09:19
Неспособная решить ни одной проблемы власть генерирует тупость и популизм мнение
09:19
Названы 2 необычных симптома ревматоидного артрита Видео
08:53
Крещенский Сочельник: что нельзя и надо делать в праздник 18 января Видео
08:33
Импичмент Трампу: СМИ узнали о новом антирекорде президента США Видео
08:14
СССР распался 30 лет назад, но Украина по-прежнему остается "совком" мнение
08:07
Эксперт пояснил, почему Путин не хочет договариваться с Зеленским по поводу Донбасса
07:59
Коронавирус в Украине 18 января: число новых диагнозов резко упало Видео
07:35
Помпео резко высказался о задержании Навального в России Видео
07:15
"Баловница": бывшая ВИА Гра в одном фартухе взволновала пикантным фото
07:06
Гороскоп на 19 января для всех: наслаждение любовью и нужные связи Видео
06:57
Перевыборы мэров Борисполя и Новгород-Северского: названы победители Видео
Реклама
06:57
Причина кризиса в Штатах - вырождение американских элит мнение
06:40
С Крещенским Сочельником или з Йорданскою вечерею – поздравления на праздник 18 января
06:27
Стало известно, где находится Навальный после задержания в Шереметьево Видео
05:50
Украинская студия GSC Game World продолжает подогревать интерес публики к S.T.A.L.K.E.R. 2
04:30
Лукашенко открывает фронт против Украины: что известно о бойцах ФСБ в Беларуси Видео
04:21
Как накрутить волосы плойкой в домашних условиях Видео
03:51
Врач назвал главный признак победы над COVID-19 Видео
03:19
Про Меган Маркл снимают новый фильм
02:44
Поможет ли бурный секс после большой ссоры - ответ психолога Видео
02:22
Глава Укрзализныци пожаловался на урезанную зарплату в 625 тысяч гривен Видео
01:58
Брюс Уиллис оправдался за публичное нарушение правопорядка
01:30
Новый удар по режиму Путина: эксперт оценил худший сценарий с Навальным в РФ Видео
00:49
Климкин похвастался знанием французского, но не смог ничего на нем сказать Видео
00:30
У Байдена раскритиковали задержание Навального: в России резко ответили Видео
00:28
Невролог назвала малоизученные осложнения после COVID-19 Видео
00:09
"Эротично": холостячка Даша Улянова обнажилась на развратном фото
00:00
Задержание Навального: России пригрозили новыми санкциями Видео
17 января, воскресенье
23:26
В Кремле отреагировали на задержание Навального Видео
23:00
Слышны крики о помощи: в Одессе горит гостиница с людьми, есть жертвы
22:52
Пышные расклешенные юбки миди и мини-юбки возвращаются в моду на весну-лето Фото Видео
Реклама
22:28
Коронавирус в Украине 17 января - обнаружили почти 6 тысяч случаев Видео
22:26
Крушение сухогруза в Турции: выживший моряк раскрыл причину катастрофы Видео
22:03
Навальный стал узником совести после ареста - Amnesty International Видео
21:34
Участники штурма Капитолия выдвинули Трампу громкое обвинение Видео
21:23
CD Projekt Red прокомментировала расследование, посвященное проблемам Cyberpunk 2077 Видео
21:20
Экстремальные "минусы": синоптики предупредили о снегопаде в Украине Видео
20:50
Задержание Навального: какой "сюрприз" приготовили оппозиционеру в России Видео
20:50
Умер Фил Спектор - причина смерти, карьера и личная жизнь музыканта
20:44
Зачем волосам нужно аргановое масло Видео
20:15
Захарова поведала, о чем ее якобы просят напуганные сторонники Трампа Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять