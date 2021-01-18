Ксения Мишина раскрыла детали съемок откровенных сцен

Ксения Мишина / СТБ

На днях закончились съемки нового сериала с участием Ксении Мишиной - таинственного проекта канала Украина, где Мишина играла доктора "скорой".

Бывшая Холостячка регулярно делилась фото со съемок, но не раскрывала подробности предстоящего сериала. Теперь же Ксения Мишина намекнула, что сериал выйдет уже осенью на канале Украина, и что в нем ей тоже пришлось сниматься в пикантных сценах.

"Ещё одно мое детище, где я сыграла главную роль - врача скорой помощи, упорно изучая эту профессию на протяжении нескольких месяцев.Читайте такжеАлександр Эллерт рассказал о "беременном животе" Ксении Мишиной Сегодня Стоп! Свобода. Было нелегко: наркоманы, трупы, перестрелки (сценарий богат), но в то же время живо и весело, ибо многие люди не давали сдохнуть", - написала она в Instagram.

Она похвасталась, что для съемок зимой ей больше всего приятно было от того, что Александр Эллерт, отношения с которым скрывались из-за Холостячки, купил ей термобелье. Кроме трудностей изучения медицинской терминологии, Мишина рассказала о трудности съемок сексуальных сцен.

"Сцены секса. "Под одеялом" уже не то. Если это секс - то зритель должен видеть секс. Наши каналы не пропускают обнаженку, так что прикрыться лифчиком еще можно, а вот движения будь добра сыграть максимально правдиво. Бешеный ритм, огромное количество сцен, переработки. Довольно сложно сохранять здравость ума и грамотность речи", - добавила Мишина.

Ксения Мишина / Instagram

Она поблагодарила всю съемочную команду за длительную и трудную работу, которая, однако, принесла результат - новый медицинский сериал.

Ранее Александр Эллерт и Ксения Мишина рассказали о планах на свадьбу.