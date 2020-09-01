"Пять лет в вегетативном состоянии": умер экс-солист группы Фристайл

Вязовский пел в "Фристайле" в начале 2000-х / Facebook дуэта

Талантивый музыкант, бывший солист группы "Фристайл" Сергей Вязовский умер в возрасте 48 лет. Он ушел из жизни 29 августа после продолжительной и тяжелой болезни.

Об этом сказано в сообщении на странице дуэта "Kristallin".

"На 48 году жизни, покинул этот мир талантливый музыкант, любящий отец двух дочерей, прекрасный сын, брат, друг и муж, Сергей Вязовский. В 2015 году у Сережи случилась внезапная коронарная смерть. Спустя полчаса его все же реанимировали, но почти все клетки мозга были разрушены. Пять лет Сергей провел в клинике в вегетативном состоянии, находясь между небом и землей. Его последние дни мы провели в паллиативном отделении клиники города Пассау", — говорилось в сообщении на странице дуэта Kristallin.

Стало известно, что хоронить Вязовского будут в узком кругу близкий людей из-за ситуации с коронавирусом.

Сергей Кузнецов из "Фристайла" написал: "Прощай, Серега! Всего полгода мы попели вместе, но, к счастью, до конца оставались друзьями. Покойся с миром".

Жена Вязовского Ирина, которая пела в дуэте вместе с ним, сделала страницу памяти в социальной сети, где публиковала их фотографии с выступлений и архивные видео.

Отметим, Сергей Вязовский пел в "Фристайле" в начале 2000-х, но его до сих пор помнят фанаты, ведь он у него была яркая внешность и хороший голос.