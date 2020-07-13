"Черные от грязи": раскрыли условия работы доставки воды в Днепре

Санитарные условия на доставке воды / pixabay.com

Большинство украинцев заказывают доставку питьевой воды домой и в офис. Считают, что в ней идеальный баланс полезных минералов, плюс, ее безопасно пить.

Однако, журналист проекта Тайный агент, который показывает Новый канал, Александр Адамлюк устроился на стажировку в цех разлива питьевой воды в Днепре и разбил иллюзии.

"Искал завод, а навигатор меня привел к огромному двору в частном секторе. Оказалось, что это дом местного олигарха. Мужчина на собственной территории пробил скважину для личных нужд, а потом решил, что эту воду можно продавать. Я попал в небольшое здание, похожее на сарай, которой оказалась цехом для разлива питьевой воды", - рассказал он в расследовании.Читайте такжеКак выбрать качественное свежее пиво - топ-3 совета эксперта

Журналист расспросил у своей наставницы, как дезинфицируют бутыли. К сожалению, оказалось, что любительским способом.

"Она использовала химическое средство – "Акватон 10". По инструкции, бутыль должны замачивать в растворе на 45 минут, а девушка просто их ополаскивала. И после экспресс-дезинфекции наполняла питьевой водой", – говорит журналист.

Но это еще не финал на "производстве" воды.

Питьевая вода / Тайный агент

"А еще работница использовала бутыли после многократного использования. Они были черные от грязи, но их все равно наполняли и отправляли потребителям", - рассказали раследователи.

Безопасно ли хранить в них воду? И как ее выбирать, чтобы утолить жажду и остаться здоровым? Подробнее узнаете в программе Тайный агент на Новом канале.