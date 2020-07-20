Ревизор с Панковой 2020 - что показали в первом выпуске 20-07-2020

Ревизор 11 сезон 1 выпуск смотреть онлайн 20-07-2020 / Новый канал

Новый 11 сезон Ревизор с Панковой 2020 выходит в 19-00 на Новом Канале. Ревизор 2020 уже можно смотреть онлайн. На экраны вышел 1 выпуск шоу Ревизора - в новом выпуске Юлия Панкова проверила самые "злачные" рестораны и заведения в Харькове.

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Отважная ведущая Юлия Панкова и ее верная колижанка Елена Филонова переворачивают с ног на голову Харьков в новом выпуске Ревизора. Юля проверит, в каких условиях питаются студенты политехнического университета, а Елена подожжет собственные волосы ради вас. И, конечно, без конфликтов и драки не обойдется!

Столовая ХПИ отличилась сервисом

Первая остановка Юлии Панковой – столовая Харьковского политехнического института. Это замечательный, а главное бюджетный"студенческий" вариант. Домашняя и дешевая кухня – что может быть лучше?

"Интересно было узнать, чем кормят студентов в одном из крупнейших университетов страны. К столовым я отношусь по-особенному, ведь моя бабушка проработала поваром в детском саду 29 лет. Часто была у нее на работе и наблюдала, как она готовит", – говорит Юля.

Команда Ревизора с Юлией Панковой в 1 выпуске неожиданно проверила кухню, и была в шоке.Читайте такжеКак выбрать хороший ресторан - ТОП 8 советов Ревизора Юлии Панковой

Кроме любимых булочек, сосисок в тесте и витаминного салата на своих тарелках студенты получают как гарнир опасные микроэлементы, которые показал люминометр. Блюда готовят на грязных столах и протирают тряпкой, которая пропитана маслом! Свежесть продуктов – это отдельная история. В столовой их хранят в повторной и выщербленной таре, стикеров нет. Готовые блюда оставляют возле немытых овощей. В холодильнике беспорядок, а за ним бегают тараканы!

Елена Филонова пошла жечь волосы

Ревизор красоты Елена Филонова рискнет собственными белокурыми волосами и проверит популярную процедуру закрытого салона TWINKLE – пирофорез, то есть стрижку огнем. Для безопасности Елена даже взяла с собой огнетушитель! Но понадобится ли он ей?

Отсутствие стерилизации ножниц для стрижки и хамоватый персонал оставили неприятное впечатление после бьюти-проверки. Однако профессионализм мастера покорил ревизора!

Ревизор 2020 с Панковой 1 выпуск смотреть анонс 20-07-2020:

Все новые выпуски шоу Ревизор Карантин выходят по понедельникам в 19-00 на Новом канале. Также смотреть онлайн видео и читать обзор модно на Главреде.