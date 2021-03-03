Скончался звезда культового сериала Династия

Джеффри Скотт умер еще 23 февраля, но о трагедии СМИ узнали лишь сейчас.
Стало известно о смерти Джеффри Скотта – звезды культового сериала Династия.
Джеффри Скотт умер еще 23 февраля (на следующий день после своего 79-летия), но о трагедии СМИ узнали лишь сейчас. Он скончался в своем доме в Колорадо.
Джеффри Скотт – причина смерти
Причиной смерти Джеффри Скотта стала болезнь Паркинсона.
Джеффри Скотт прославился своей ролью первого мужа героини Кристл Кэррингтон в сериале Династия.
Джеффри Скотт – фильмография
Помимо Династии Джеффри Скотт также снялся в таких популярных сериалах, как:
- Даллас,
- Главный госпиталь,
- Мрачные тени,
- Она написала убийство,
- Хьюстон, у нас проблемы,
- Спасатели Малибу.
Также Скотт часто снимался в рекламных роликах: на его счету более 100 рекламных образов, среди которых мужчина из Marlboro, моряк из Old Spice и кофеман из Maxwell House.
Смерти актеров: новости
- 2 марта 2021 умер известный украинский актер, который снимался в сериале Сваты. Иван Марченко боролся с болезнью. За два дня до смерти ему исполнилось 44 года.
- Ранее сообщалось, что советский и российский актер фильмов и сериалов Александр Жданов умер от тяжелого и неизлечимого заболевания.
- 22 февраля 2020 в России умерла Екатерина Градова, сыгравшая радистку Кэт в 17 мгновениях весны.
Автор: Диана Беловодская