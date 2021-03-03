УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Скончался звезда культового сериала Династия

3 марта 2021, 13:56
Прослушать новость
Остановить

Джеффри Скотт умер еще 23 февраля, но о трагедии СМИ узнали лишь сейчас.

Джеффри Скотт умер - что известно о смерти звезды сериала Династия
Джеффри Скотт умер - что известно о смерти звезды сериала Династия

Стало известно о смерти Джеффри Скотта – звезды культового сериала Династия.

Джеффри Скотт умер еще 23 февраля (на следующий день после своего 79-летия), но о трагедии СМИ узнали лишь сейчас. Он скончался в своем доме в Колорадо.

Джеффри Скотт – причина смерти

Причиной смерти Джеффри Скотта стала болезнь Паркинсона.

Джеффри Скотт прославился своей ролью первого мужа героини Кристл Кэррингтон в сериале Династия.

Джеффри Скотт – фильмография

Помимо Династии Джеффри Скотт также снялся в таких популярных сериалах, как:

  • Даллас,
  • Главный госпиталь,
  • Мрачные тени,
  • Она написала убийство,
  • Хьюстон, у нас проблемы,
  • Спасатели Малибу.

Также Скотт часто снимался в рекламных роликах: на его счету более 100 рекламных образов, среди которых мужчина из Marlboro, моряк из Old Spice и кофеман из Maxwell House.

Смерти актеров: новости

Джеффри Скотт
Сейчас вы просматриваете новость «Скончался звезда культового сериала Династия». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Голос країни 11 сезон: как прошел 6 выпуск 28-02-2021: кого выбрали тренерыГолос країни 11 сезон: как прошел 6 выпуск 28-02-2021: кого выбрали тренеры Від пацанки до панянки 5 сезон 1 выпуск 01-03-2021: знакомство с участницамиВід пацанки до панянки 5 сезон 1 выпуск 01-03-2021: знакомство с участницами "Вкусненько": украинская блогерша снялась в прозрачном белье"Вкусненько": украинская блогерша снялась в прозрачном белье "Классная жопка": Ирина Морозюк сняла штаны на откровенном фото"Классная жопка": Ирина Морозюк сняла штаны на откровенном фото Назвали настоящую причину смерти Анны КастельяносНазвали настоящую причину смерти Анны Кастельянос
Следующий материал

Последние новости

15:00
Выбрать место, но не вакцину: как и кому нужно записываться на вакцинацию
14:58
Названы самые здоровые масла для жарки: как их использовать Видео
14:42
Когда украинцам "заморозят" годовую цену на газ - ответ чиновников Видео
14:37
Кравчук ответил России на заявление боевиков "ЛДНР" по Донбассу Видео
14:33
В Украине впервые начнут действовать марки с голыми женщинами
Реклама
14:25
Игроков в Resident Evil 8 ждёт большущий сюрприз Видео
14:19
Диетолог назвала главные правила потребления сала Видео
13:57
Зеленский призвал мир сильнее атаковать Россию санкциями из-за Крыма Видео
13:56
Скончался звезда культового сериала Династия Видео
13:50
Зеленский объявил о роли Украины в блокаде достройки Северного потока-2 Видео
13:41
Sony начала бесплатную раздачу знаменитого эксклюзива PlayStation 4 Видео
13:39
Гороскоп на 4 марта для всех: другая работа и опасные материалы Видео
13:38
Рада поддержала в первом чтении перезапуск судебной реформы в Украине Видео
13:30
Переход на летнее время 2021 отменят: Украина сделала первый шаг Видео
13:26
В Мариуполе появятся новые кислородные станции
13:08
Посол Британии сделала важное заявление по поводу индийской вакцины Видео
12:58
Обновлённый Google Chrome 89 получил ряд полезных нововведений
12:58
"Мало им не покажется": у Зеленского заявили о срыве "ЛДНР" договора по Донбассу Видео
12:56
В ЕС сняли санкции против сподвижников Януковича Табачника и Арбузова
12:48
Тепло и солнце, но с нюансом: украинцев предупредили о погодной неприятности Видео
Реклама
12:33
В Киеве впервые с января резко возросло число смертей от COVID-19 Видео
12:27
Какие выходные на Пасху и День Победы в 2021 году приготовила Украина Видео
12:25
Стало известно о самочувствии Зеленского после прививки от COVID-19 Видео
12:18
Кравчук назвал главную причину эскалации войны на Донбассе Видео
12:14
Как выглядеть модно весной 2021 Фото Видео
12:13
Авторы The Sinking City говорят, что издатель украл их игру Видео
12:03
Разумков пошел в отпуск из-за трагедии в семье
12:03
У Путина сделали заявление в ответ на санкции Запада против России Видео
12:00
Иван Дорн показал, как овладел новым популярным видом спорта
11:40
Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер обнажила юную грудь в возбуждающей фотосессии
11:33
В Одессе мужчина выпрыгнул с 23-го этажа и чудом выжил Видео
11:30
Какие штаммы COVID-19 есть в Украине - ответ Минздрава Видео
11:23
Гороскоп на 3 марта для всех: звездное покровительство и подарок Видео
11:16
Мясо и консервы опасны для жизни: к какому состоянию может привести Видео
11:14
В Минздраве дали громкое обещание относительно вакцинации украинцев
11:03
В Раде заявили о новой волне COVID-19 и объяснили, как побороть вирус Видео
11:01
Анна Седокова объяснила скандал на программе Галкина
10:51
Комментатор Юрий Розанов умер
10:46
Как предупредить инсульт: пять эффективных шагов Видео
10:42
Когда День бабушек в Украине в 2021 году и другие праздники семьи Видео
Реклама
10:35
Мэр Николаева пригрозил отказникам от вакцинации лечением за свой счет Видео
10:25
Аваков раскрыл, кто был инициатором санкций против каналов Медведчука Видео
10:22
The Hardkiss выпустила клип на лирическую песню Обійми Видео
10:14
Эксперты объяснили, для кого опасен березовый сок
10:14
Харьков стал центром торговли контрабандными ТВЕНами
10:10
Власть превращает Украину в отсталую сырьевую страну мнение
10:00
Аваков отказался отдавать русский язык россиянам Видео
09:35
Прохладно будет даже в мае: синоптик дал прогноз погоды на весну Видео
09:26
Как Нафтогаз паразитирует на прибыльном активе в Укргаздобыче - эксперт
09:03
В Кабмине описали способ получения льгот на оплату коммуналки деньгами Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять