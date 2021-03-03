Скончался звезда культового сериала Династия

Джеффри Скотт умер - что известно о смерти звезды сериала Династия

Стало известно о смерти Джеффри Скотта – звезды культового сериала Династия.

Джеффри Скотт умер еще 23 февраля (на следующий день после своего 79-летия), но о трагедии СМИ узнали лишь сейчас. Он скончался в своем доме в Колорадо.

Джеффри Скотт – причина смерти

Причиной смерти Джеффри Скотта стала болезнь Паркинсона.

Джеффри Скотт прославился своей ролью первого мужа героини Кристл Кэррингтон в сериале Династия.

Джеффри Скотт – фильмография

Помимо Династии Джеффри Скотт также снялся в таких популярных сериалах, как:

Даллас,

Главный госпиталь,

Мрачные тени,

Она написала убийство,

Хьюстон, у нас проблемы,

Спасатели Малибу.

Также Скотт часто снимался в рекламных роликах: на его счету более 100 рекламных образов, среди которых мужчина из Marlboro, моряк из Old Spice и кофеман из Maxwell House.

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