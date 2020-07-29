Танці з зірками 2020 - Alyona Alyona стала участником шоу

Alyona Alyona / Instagram

Украинская хип-хоп исполнительница и бодипозитивщица Alyona Alyona объявила, что принимает вызов и стала участницей нового сезона Танці з зірками 2020

Об этом стало известно из видео, которое она разместила на своих официальных страницах в социальных сетях и передала нынешний #танціззіркамиchallenge.

"Я принимаю вызов от Дмитрия Танковича. Позитив, давай без негатива, потому что ты - следующий", - говорит Alyona Alyona в видеообращении.

На видео Alyona Alyona надевает леопардовые лосины, и готовиться к репетициям.

"Это просто пушка Alyona Alyona принимает танцевальный вызов от Дмитрия Танковича и уже очень скоро зажжет на паркете в новом сезоне шоу. А # танциззиркамиchallenge продолжается и рэп-исполнительница передает эстафету участнику групп MOZGI и Время и Стекло Позитива", - пишет 1+1.

Alyona Alyona стала участницей Танці з зірками 2020:

"Это новый опыт для меня. Хочется себя испытывать и доказать, что пышки могут все. Я надеюсь, что буду выглядеть органично во всех стилях, потому что имею внутренний стержень, мне есть что рассказать зрителям", - комментирует Алена.

За кулисами исполнительница рассказала, что богатого танцевального опыта у нее нет: "В школе в классе с ходила на танцевальный кружок и изучала вальс. Это все, что я умею по танцам. В этом сезоне я попробую в силу возможностей своего организма показать всему миру, что все возможно".

На Танці з зірками 2020 уже идут Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Даша Петрожицкая, Юлия Саина, Слава Каминская и Дмитрий Танкович.

Напомним, судьями проекта Танці з зірками 2020 станут Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис. Шоу начнется традиционно с осенью 2020.