Умер Фил Спектор - причина смерти, карьера и личная жизнь музыканта

Фил Спектор / Reuters

Знаменитый музыкант и музыкальный продюсер, звукорежиссер из Зала Славы Фил Спектор умер в тюрьме после заражения коронавирусом на 82 году жизни и на 10 году заключения.

Как пишет издание The New York Times, со ссылкой на Департамент исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии, легенда умер в больнице тюрьмы.

"Умер Фил Спектор, влиятельный продюсер рок-н-ролла, известный своей "стеной звука". Он отбывал тюремный срок за убийство", - пишет издание в своем Twitter.

Спектор отбывал тюремный срок с 2009 года за убийство Ланы Кларксон, которую он привел к себе домой после пьяной ночи в 2003 году. Полиция Лос-Анджелеса обнаружила ее в кресле на следующий день, погибшей от единственного пулевого ранения в голову.

Фил Спектор - биография и работа

Карьеру музыканта Спектор начала в подростковом возрасте. Он обожал музыку, и вскоре организовал первую музыкальную группу Teddy Bears, которую он сформировал вместе с двумя школьными друзьями, в составе которой он записал балладу "Знать его - значит любить его". Выпущенный в августе 1958 года, сингл был продан в составе более миллиона пластинок после того, как группа появилась в популярном телешоу "American Bandstand", где Спектор играл на гитаре и подпевал.

После этого его карьера пошла вверх. В период с 1960 по 1965 год он записал 24 песни, которые попали мировые рейтинги, многие из которых теперь считаются классикой.

Его 13 лучших синглов включали в себя некоторые из типичных песен "герл-бендов" той эпохи: "He's a Rebel", "Uptown", "Then He Kissed Me" и "Da Doo Ron Ron" группы Crystals.

Для Righteous Brothers он спродюсировал "Unchained Melody" и "You've Lost That Lovin 'Feeling", - хит № 1, ставший самой популярной песней 20-го века на радио и телевидении, по данным BMI.

В 1980—1990 годы на фоне алкогольной и наркотической зависимости Спектор почти прекратил музыкальную деятельность.

Фил Спектор - личная жизнь

Первый брак Спектора был в 1963 году с Аннет Мерар, ведущей вокалисткой Spectors Three.

У него начался роман с Вероникой Беннетт, позже известной как Ронни Спектор. Они поженились в 1968 году и усыновили сына Донте Филиппа Спектора (23 марта 1969г). Потом он усыновил близнецов Луи Филиппа Спектора и Гэри Филипа Спектора ( др. - 12 мая 1966 г.)

В 1974 году они развелись, жену он поместил в психлечебницу, получил опеку над детьми. Они рассказывали, что отец якобы держал их в плену и заставлял принимать участие в домашних сексуальных утехах.

В 1980-х годах у Спектора были дети-близнецы от его подруги Дженис Завала: Николь Одри Спектор и Филипп Спектор-младший (др - 18 октября 1982 года). Филипп младший умер от лейкемии 25 декабря 1991 года.

В 2006 году он поженился с Рашель Шорт в процессе суда, но в 2016 году она подала на развод, заявив о непримиримых разногласиях.

Фил Спектор - убийство и заключение

С 2009 года Фил Спектор отбывал тюремный срок за убийство голливудской актрисы Ланы Кларксон. В феврале 2003 года 40-летняя актриса погибла в доме продюсера от выстрела из пистолета в рот.

Его защита настаивала на том, что это было самоубийство, но четыре женщины-свидетельницы заявили в суде, что Спектор ранее угрожал им оружием, когда они отвергали его ухаживания.

В 2007 году присяжные не смогли принять решение, и на втором судебном процессе через два года Фила Спектора признали виновным в убийстве. Спектора приговорили к сроку от 19 лет до пожизненного заключения.