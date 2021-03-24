Умер известный актер Джордж Сигал

Он был двукратным лауреатом премии Золотой глобус, номинантом на Оскар и BAFTA.
В Америке скончался известный актер Джордж Сигал. Ему было 87 лет.
"Семья с глубокой скорбью сообщает, что сегодня утром Джордж Сигал скончался из-за осложнений после шунтирования (операция на сердце – ред.)", – приводит Deadline слова супруги актера Сони Сигал.
Джордж Сигал снимался Голливуде. Он был двукратным лауреатом премии Золотой глобус, номинантом на Оскар (за роль в драме "Кто боится Вирджинии Вулф?") и BAFTA.
Наибольшую популярность ему принесла роль в романтической комедии "С шиком" (1973): за нее Сигал получил Золотой глобус в номинации "Лучший актер".
Джордж Сигал: избранная фильмография
- Меморандум Квиллера (1966),
- Ремагенский мост (1969),
- Филин и кошечка (1970),
- Любить (1970),
- Краденый камень (1972),
- Забавные приключения Дика и Джейн (1977).
Смерти актеров: новости
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Автор: Диана Беловодская