Умер известный актер Джордж Сигал

Джордж Сигал умер / GettyImages

В Америке скончался известный актер Джордж Сигал. Ему было 87 лет.

"Семья с глубокой скорбью сообщает, что сегодня утром Джордж Сигал скончался из-за осложнений после шунтирования (операция на сердце – ред.)", – приводит Deadline слова супруги актера Сони Сигал.

Джордж Сигал снимался Голливуде. Он был двукратным лауреатом премии Золотой глобус, номинантом на Оскар (за роль в драме "Кто боится Вирджинии Вулф?") и BAFTA.

Наибольшую популярность ему принесла роль в романтической комедии "С шиком" (1973): за нее Сигал получил Золотой глобус в номинации "Лучший актер".

Джордж Сигал: избранная фильмография

Меморандум Квиллера (1966),

Ремагенский мост (1969),

Филин и кошечка (1970),

Любить (1970),

Краденый камень (1972),

Забавные приключения Дика и Джейн (1977).

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