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"Хотела порезать Роговенко": шокирующие подробности драк на Пацанках

3 июня 2020, 18:04

На проекте Від пацанки до панянки 2020 очень много ужасных сцен осталось за кадром. Некоторые девушки просто чудом выжили и пережили шоу.

Від пацанки до панянки 2020
Від пацанки до панянки 2020 / новый канал

Когда Новый канал впервые показал Юлю #Бандитку Чигринец на шоу Від пацанки до панянки 2020, казалось, агрессивнее участницы на проекте нет. Но не только она могла ввязаться в драку на ровном месте. У девушек не было "тормозов", чтобы остановится от нанесения тяжелых увечий подружкам.

"Вика Алехина однажды со стеклом бросалась на Владу Роговенко и хотела ее порезать. Она подслушала интервью Влады с редактором после испытания и ей не понравилось, как та о ней отзывалась. Решила показать Роговенко, какая она такая крутая. Двое редакторов тогда остановили потасовку. Одна прятала Роговенко, а вторая держала Алехину", – вспоминает Юля.Читайте такжеФиналистка Від пацанки до панянки отправилась в клуб сразу после шоу

Частенько доставалось от агрессивных учениц и секьюрити Школы леди, и на драки "слетались" все съемочное руководство проекта.

Від пацанки до панянки 2020
Від пацанки до панянки 2020 / Новый канал

"Меня стрельнула белка, и я накинулась на охранника. Когда он защищался, распылил мне в глаза перцовый баллончик. Конфликт произошел глубокой ночью. Позвонили шеф-редакторуЧитайте такжеЧто стало с участницами Від пацанки до панянки 2020 и руководителю проекта. В три часа ночи к нам в Школу леди съехались все, вызвали скорую, полицию, разобрались с охранником, который превысил меры защиты. Сколько было таких закадровых моментов, когда между нами начиналась потасовка, и слеталась вся команда проекта. Они из-за нас практические не появлялись дома. Сколько эти люди в нас вложили, вы даже не можете себе представить. Команда нас любила и верила в нас", – растрогалась Юля.

Искреннее отношение съемочной группы реалити Від пацанки до панянки сказалось на девушках. Со временем "колючие" оторвы стали мягче. Сейчас их и вовсе не узнать – настолько они изменились.

Посмотреть все выпуски шоу Від пацанки до панянки 2020 модно на Новом канале. Также, выпуски и обзоры можно посмотреть на Главреде.

Від пацанки до панянки 4 сезон онлайн Новый канал
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