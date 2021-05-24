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Выяснились результаты проверки на наркотики победителя Евровидения

24 мая 2021, 22:54
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Тест он проходил добровольно. Певец получил отрицательный результат, который зафиксировал ЕС радиовещания и телевидения.

Дамиано Давид
Дамиано Давид / Reuters

Солист итальянской группы Måneskin Давид Дамиано прошел тест на наркотики, сообщается на сайте Евровидения.

Тест он проходил добровольно. Певец получил отрицательный результат, который зафиксировал Европейский союз радиовещания и телевидения.

"В Зеленой комнате не было употребления наркотиков, и мы считаем дело закрытым", - говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что "спекуляции" привели к фейковым новостям и несправедливо повлияли на группу.

Финал Евровидения 2021 - о чем ранее сообщал Главред:

  • Группа Måneskin победила на Евровидении с песней Zitti e buoni, набрав 524 балла. На втором месте оказалась Франция, которую представляла артистка Барбара Прави с песней Voilà, из 499 баллами. На третьем с 432 баллами — Швейцария (исполнитель Gjon’s Tears).
  • Вокалист группы Måneskin попал в курьезную ситуацию на Евровидении.
  • После того, как ведущие объявили окончательные результаты голосования, победители конкурса не могли сдержать эмоций. Солист коллектива Давид Дамиано так радовался победе, что у него лопнули штаны на причинном месте.

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