Выяснились результаты проверки на наркотики победителя Евровидения

Тест он проходил добровольно. Певец получил отрицательный результат, который зафиксировал ЕС радиовещания и телевидения.
Солист итальянской группы Måneskin Давид Дамиано прошел тест на наркотики, сообщается на сайте Евровидения.
Тест он проходил добровольно. Певец получил отрицательный результат, который зафиксировал Европейский союз радиовещания и телевидения.
"В Зеленой комнате не было употребления наркотиков, и мы считаем дело закрытым", - говорится в сообщении.
Организаторы отметили, что "спекуляции" привели к фейковым новостям и несправедливо повлияли на группу.
Финал Евровидения 2021 - о чем ранее сообщал Главред:
- Группа Måneskin победила на Евровидении с песней Zitti e buoni, набрав 524 балла. На втором месте оказалась Франция, которую представляла артистка Барбара Прави с песней Voilà, из 499 баллами. На третьем с 432 баллами — Швейцария (исполнитель Gjon’s Tears).
- Вокалист группы Måneskin попал в курьезную ситуацию на Евровидении.
- После того, как ведущие объявили окончательные результаты голосования, победители конкурса не могли сдержать эмоций. Солист коллектива Давид Дамиано так радовался победе, что у него лопнули штаны на причинном месте.
Автор: Екатерина Трохимчук