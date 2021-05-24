Выяснились результаты проверки на наркотики победителя Евровидения

Дамиано Давид / Reuters

Солист итальянской группы Måneskin Давид Дамиано прошел тест на наркотики, сообщается на сайте Евровидения.

Тест он проходил добровольно. Певец получил отрицательный результат, который зафиксировал Европейский союз радиовещания и телевидения.

"В Зеленой комнате не было употребления наркотиков, и мы считаем дело закрытым", - говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что "спекуляции" привели к фейковым новостям и несправедливо повлияли на группу.

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