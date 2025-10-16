Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Отношения

Стоит проверить себя и близких: признаки энергетического вампира и способы защиты

Анна Подгорная
16 октября 2025, 13:36
49
Чем выдают себя эмоциональные паразиты.
Энергетические вампиры
Энергетический вампир кто это - как защитить себя от энергетического вампира / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте больше:

  • Кто такие энергетические вампиры
  • Какие признаки энергетических вампиров
  • О способах защиты от них

Забудьте про Дракулу, Эдварда Каллена и прочих красавчиков из популярной культуры. Настоящие вампиры не носят плащи и не блестят на солнце. Они сидят с вами в офисе, пишут в мессенджеры и приходят в гости. С некоторыми из них мы можем жить рука об руку годами, а порой и сами невольно становимся ими.

Главред расскажет о том, кто такие энергетические вампиры, и как не стать их жертвами.

видео дня

Энергетический вампир - это человек, который буквально высасывает из вас силы. После общения с ним чувствуешь себя выжатым лимоном, хотя вроде бы просто поболтали. Они обожают добрых, чутких и позитивных людей - их проще всего использовать как источник энергии, пишет доктор Чики Дэвис, эксперт в области благополучия, в Psychology Today.

Некоторые ученые полагают, что за безобидным названием "энергетический вампир" может скрываться нечто более серьезное. У некоторых из таких "паразитов" могут быть черты антисоциального, пограничного или нарциссического расстройства личности. Хотя многие просто не осознают, что ведут себя как те самые вампиры, и если им на это указать, могут измениться.

энергетический вампир
Энергетический вампир кто это - как защитить себя от энергетического вампира / pexels.com

Как распознать энергетического вампира?

Главные признаки:

  • Ноль ответственности. Такой человек никогда не признает свою вину. У него всегда виноваты обстоятельства, начальник, погода, звезды - кто угодно, но не он сам.
  • Вечное соревнование. Вы рассказываете о своей проблеме, а он тут же: "А у меня вообще..." И начинается история, как у него все еще хуже. Ваши переживания обесцениваются, а вам еще и стыдно становится, что вообще посмели пожаловаться.
  • Центр драмы. Вокруг энергетического вампира постоянно что-то происходит. Скандалы, конфликты, интриги — он либо в центре событий, либо играет роль жертвы. И, конечно, бежит к вам за сочувствием и решением проблемы.
  • Словесный захватчик. Разговор превращается в монолог. Это не здоровый разговор по душам, а эмоциональная свалка, куда он выгружает весь свой негатив прямо на вас.
девушка
Энергетический вампир кто это - как защитить себя от энергетического вампира / pexels.com

Характерные черты:

  • Манипуляция. Играют на вашей доброте. Заставляют чувствовать себя виноватым, если вы не бросили все и не примчались на помощь. Любят ставить ультиматумы: "Если ты мой друг, то..."
  • Агрессия. Унижают других, чтобы самим почувствовать себя лучше. Это защитная реакция на собственные комплексы, но от этого не легче.
  • Негатив. Вечные пессимисты, которые убивают любой позитивный настрой. Критикуют все и вся, могут быть токсичными и даже абьюзивными.
  • Потребность в одобрении. Им постоянно нужны комплименты, подтверждение, что они хорошие, красивые, умные. В отношениях часто проявляют созависимость.
девушка
Энергетический вампир кто это - как защитить себя от энергетического вампира / pexels.com

Как защититься от энергетического вампира?

Итак, вы поняли, что рядом энергетический вампир - это уже полпути к восстановлению эмоционального здоровья. Как не раствориться во влиянии такого компаньона:

1. Выстраивайте границы

Видеться реже — это нормально. Не отвечайте на сообщения моментально. Научитесь говорить "нет" планам, которые вам не нужны. Это не эгоизм, это самосохранение.

2. Снизьте ожидания

Если этот человек давно в вашей жизни, примите как факт: он не изменится по щелчку. Не ждите от него поддержки и отдачи. Регулируйте, сколько эмоциональной энергии вы готовы в это вкладывать.

личные границы
Энергетический вампир кто это - как защитить себя от энергетического вампира / pexels.com

3. Будьте менее доступны

Энергетические вампиры липнут к тем, кто всегда готов выслушать. Переключите внимание на других людей или на себя. Чем меньше вы доступны, тем реже они к вам придут поплакаться или попросить решить их проблемы.

4. Поговорите начистоту

Если это близкий человек, которого вы не хотите терять, попробуйте честный разговор. Расскажите, как его поведение на вас влияет. Возможно, он даже не осознает, что ведет себя как вампир. Конечно, этот вариант работает, только если вы чувствуете себя безопасно для такого диалога.

подруги
Энергетический вампир кто это - как защитить себя от энергетического вампира / pexels.com

Читайте также:

Об источнике: Psychology Today

Psychology Today - американская медиаорганизация, специализирующаяся на психологии и поведении человека. Издание впервіе появилось в 1967 году. Psychology Today — одно из старейших СМИ, специализирующихся на поведенческих науках. Его миссия — освещать все аспекты человеческого поведения, чтобы помочь людям лучше управлять своим здоровьем и благополучием, корректировать свое мышление и решать различные проблемы, связанные с психическим здоровьем и отношениями, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отношения психология интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сколько продлятся отключения света в Украине: в Укрэнерго дали ответ

Сколько продлятся отключения света в Украине: в Укрэнерго дали ответ

14:36Украина
Если Украина получит "Томагавки", кто будет управлять ими – FT узнал детали

Если Украина получит "Томагавки", кто будет управлять ими – FT узнал детали

12:58Украина
Минус топливо для армии РФ: дроны ССО поразили Саратовский НПЗ

Минус топливо для армии РФ: дроны ССО поразили Саратовский НПЗ

11:58Война
Реклама

Популярное

Ещё
Молодую участницу "Голоса" выкрали и убили ради органов

Молодую участницу "Голоса" выкрали и убили ради органов

В Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал даты

В Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал даты

Евро продолжает безумно расти: новый курс валют на 16 октября

Евро продолжает безумно расти: новый курс валют на 16 октября

Фортуна наконец улыбнется: трех знаков зодиака ждет настоящее вознаграждение

Фортуна наконец улыбнется: трех знаков зодиака ждет настоящее вознаграждение

Начались отключения света по всей Украине - сколько не будет электроэнергии

Начались отключения света по всей Украине - сколько не будет электроэнергии

Последние новости

14:58

Для них деньги - не проблема: рожденные в эти дни могут стать миллионерами

14:56

Одежда высохнет за считанные часы даже без отопления: феноменально простой трюкВидео

14:36

Сколько продлятся отключения света в Украине: в Укрэнерго дали ответ

14:33

"И никто не знал": Леся Никитюк показала фото тайной беременности

14:13

"Вытаскивали из дома престарелых": что произошло с Кларой Новиковой

В Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал датыВ Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал даты
13:59

Украинские княжны в Европе: как политические браки меняли ход истории

13:57

Хозяйка оставила маме кота и не узнала его через месяц: что произошло с питомцем

13:55

"Украинский колибри": в Украине обнаружили уникальное насекомое

13:36

Стоит проверить себя и близких: признаки энергетического вампира и способы защиты

Реклама
13:31

К зиме украинцам выплатят по 6 500 гривен: как получить помощь

13:13

"Стеснялся сам себя": Дорн признался, почему больше не говорит на украинском

13:11

Шикарный торт за 15 минут: легче и не придумаешьВидео

13:01

Такого в США не найдешь: по чему там больше всего скучают украинцы

12:58

Если Украина получит "Томагавки", кто будет управлять ими – FT узнал детали

12:35

Говорить "по большому счету" не стоит: найден точный перевод фразыВидео

12:24

Парень купил старую коробку на барахолке и сказочно разбогател

12:16

Секреты красоты Нади Дорофеевой: 6 привычек помогут выглядеть как звезда

12:12

"От токсичных отношений": Екатерина Бужинская ошеломила своей исповедью

11:58

Показ Victoria's Secret открыла беременная модель: фееричное видео

11:58

Минус топливо для армии РФ: дроны ССО поразили Саратовский НПЗ

Реклама
11:55

"Слава Богу есть": что происходит в браке Лорак на самом деле

11:54

Режим построен на лжи: раскрыт настоящий возраст Путина и его мечты

11:46

Оккупанты в авральном режиме ускоряют стройку госпиталя в Крыму из-за потерь – "Атеш"

11:26

Михаил Поплавский: Создавайте собственный украинский бренд!Видео актуально

11:11

"Понравилось": Валерий Маркус сыграл свадьбу и впервые показал жену

11:11

Шухнин Антон Сергеевич: биография и досье досье

11:10

"Русский язык не нападал": Марию Бурмаку довели до слез в поезде

11:03

Шокирующая причина: от чего умерла Дайан Китон

10:56

"Их время подошло к концу": Том Круз прекратил отношения с молодой актрисой - СМИ

10:54

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 октября (обновляется)

10:35

Китайский гороскоп на завтра 17 октября: Быкам - ссоры, Собакам - месть

10:34

Кассетные "Шахеды" и "охота" на спасателей: РФ перешла к новой тактике террораФото

10:12

Отключение света в Украине — графики на 16 октября (обновляется)

10:09

"Наш день D": Коваленко назвал условие победы Украины в войне с РФВидео

10:08

Главные тренды осени 2025: 10 универсальных вещей, которые необходимы в гардеробе

10:04

"Боролся до последнего": в Мюнхене умер известный украинский ресторатор

10:00

Хочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - Мережко

09:58

Трамп хочет создать "фонд победы" для Украины: The Telegraph раскрыло детали

09:55

Jerry Heil ошеломила поклонников признанием о зависимостях - детали

09:51

В Украине начались экстренные отключения света: в каких областях действуют графики

Реклама
09:33

Россияне остались без света: неизвестные дроны посетили Саратов и ВолгоградВидео

09:18

РФ атаковала объекты газодобычи ДТЭК в Полтавской области: работа остановленаФото

09:10

"Без уколов и подтяжек": 69-летняя Наталья Сумская показала свое честное фото

09:07

Любовь всей жизни: какие знаки зодиака влюбляются глубже всех

08:43

Карта Deep State онлайн за 16 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:39

Купянск под угрозой: известно, есть ли риск полной оккупации города

08:18

Выступление в Конгрессе и переговоры с Трампом: известны детали визита Зеленского в США

08:10

Орбан в горячке: почему венгерский премьер прикрывается проблемами Украинымнение

07:21

РФ готовит вторую фазу агрессии: в Финляндии предупредили о новой угрозе

06:30

У всех людей одинаково - ученые раскрыли, сколько весит душа и как она выглядитВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять