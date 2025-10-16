Стоит проверить себя и близких: признаки энергетического вампира и способы защиты

Чем выдают себя эмоциональные паразиты.

Энергетический вампир кто это - как защитить себя от энергетического вампира / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Забудьте про Дракулу, Эдварда Каллена и прочих красавчиков из популярной культуры. Настоящие вампиры не носят плащи и не блестят на солнце. Они сидят с вами в офисе, пишут в мессенджеры и приходят в гости. С некоторыми из них мы можем жить рука об руку годами, а порой и сами невольно становимся ими.

Главред расскажет о том, кто такие энергетические вампиры, и как не стать их жертвами.

Энергетический вампир - это человек, который буквально высасывает из вас силы. После общения с ним чувствуешь себя выжатым лимоном, хотя вроде бы просто поболтали. Они обожают добрых, чутких и позитивных людей - их проще всего использовать как источник энергии, пишет доктор Чики Дэвис, эксперт в области благополучия, в Psychology Today.

Некоторые ученые полагают, что за безобидным названием "энергетический вампир" может скрываться нечто более серьезное. У некоторых из таких "паразитов" могут быть черты антисоциального, пограничного или нарциссического расстройства личности. Хотя многие просто не осознают, что ведут себя как те самые вампиры, и если им на это указать, могут измениться.

Энергетический вампир кто это - как защитить себя от энергетического вампира / pexels.com

Как распознать энергетического вампира?

Главные признаки:

Ноль ответственности. Такой человек никогда не признает свою вину. У него всегда виноваты обстоятельства, начальник, погода, звезды - кто угодно, но не он сам.

Вечное соревнование. Вы рассказываете о своей проблеме, а он тут же: "А у меня вообще..." И начинается история, как у него все еще хуже. Ваши переживания обесцениваются, а вам еще и стыдно становится, что вообще посмели пожаловаться.

Центр драмы. Вокруг энергетического вампира постоянно что-то происходит. Скандалы, конфликты, интриги — он либо в центре событий, либо играет роль жертвы. И, конечно, бежит к вам за сочувствием и решением проблемы.

Словесный захватчик. Разговор превращается в монолог. Это не здоровый разговор по душам, а эмоциональная свалка, куда он выгружает весь свой негатив прямо на вас.

Энергетический вампир кто это - как защитить себя от энергетического вампира / pexels.com

Характерные черты:

Манипуляция. Играют на вашей доброте. Заставляют чувствовать себя виноватым, если вы не бросили все и не примчались на помощь. Любят ставить ультиматумы: "Если ты мой друг, то..."

Агрессия. Унижают других, чтобы самим почувствовать себя лучше. Это защитная реакция на собственные комплексы, но от этого не легче.

Негатив. Вечные пессимисты, которые убивают любой позитивный настрой. Критикуют все и вся, могут быть токсичными и даже абьюзивными.

Потребность в одобрении. Им постоянно нужны комплименты, подтверждение, что они хорошие, красивые, умные. В отношениях часто проявляют созависимость.

Энергетический вампир кто это - как защитить себя от энергетического вампира / pexels.com

Как защититься от энергетического вампира?

Итак, вы поняли, что рядом энергетический вампир - это уже полпути к восстановлению эмоционального здоровья. Как не раствориться во влиянии такого компаньона:

1. Выстраивайте границы

Видеться реже — это нормально. Не отвечайте на сообщения моментально. Научитесь говорить "нет" планам, которые вам не нужны. Это не эгоизм, это самосохранение.

2. Снизьте ожидания

Если этот человек давно в вашей жизни, примите как факт: он не изменится по щелчку. Не ждите от него поддержки и отдачи. Регулируйте, сколько эмоциональной энергии вы готовы в это вкладывать.

Энергетический вампир кто это - как защитить себя от энергетического вампира / pexels.com

3. Будьте менее доступны

Энергетические вампиры липнут к тем, кто всегда готов выслушать. Переключите внимание на других людей или на себя. Чем меньше вы доступны, тем реже они к вам придут поплакаться или попросить решить их проблемы.

4. Поговорите начистоту

Если это близкий человек, которого вы не хотите терять, попробуйте честный разговор. Расскажите, как его поведение на вас влияет. Возможно, он даже не осознает, что ведет себя как вампир. Конечно, этот вариант работает, только если вы чувствуете себя безопасно для такого диалога.

Энергетический вампир кто это - как защитить себя от энергетического вампира / pexels.com

Об источнике: Psychology Today Psychology Today - американская медиаорганизация, специализирующаяся на психологии и поведении человека. Издание впервіе появилось в 1967 году. Psychology Today — одно из старейших СМИ, специализирующихся на поведенческих науках. Его миссия — освещать все аспекты человеческого поведения, чтобы помочь людям лучше управлять своим здоровьем и благополучием, корректировать свое мышление и решать различные проблемы, связанные с психическим здоровьем и отношениями, сообщает Википедия.

