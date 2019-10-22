Мокрый снег и морозы: синоптик предупредила о резком похолодании

В среду Киев снова напомнит "туманный Альбион" / Фото Reuters

Погода в Украине в среду, 22 октября, будет определяться антициклоном Majla 2 – в большинстве областей осадки не прогнозируются, однако, ожидаются туманы. Температура воздуха будет колебаться от +16 до +21 градуса. Такой прогноз в Facebook сделала синоптик Наталья Диденко.

Погода в Киеве в среду также будет туманной. Дожди маловероятны, стобики термометров покажут +17… + 19 градусов.

Синоптик также напомнила, что, по предварительным прогнозам, с понедельника, 28 октября, ожидается ощутимое похолодание, а 30-31 октября даже возможен мокрый снег.

Фото Facebook Наталья Диденко

Напомним, ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло сообщил, что бабье лето 2019 продлится до конца недели – погода в Украине будет сухой и солнечной. Также стало известно, какой будет погода зимой 2019-2020. По долгосрочным прогнозам синоптиков, в декабре стоит ожидать дождей и мокрого снега, а в начале января Украину накроют сильные морозы.