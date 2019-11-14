Синоптик обещает похолодание до +7 и дожди: кому не повезет

Погода в Украине становится все более осенней / Фото Reuters

Погода в Украине в конце текущей рабочей недели будет сухой, лишь туманы будут повышать влажность воздуха. Кроме того, ожидается постепенное снижение температуры воздуха. Такой прогноз погоды опубликовала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

На Западе Украины в пятницу, 15 ноября, возможен небольшой дождь. Ветер - юго-восточный, в большинстве регионов стихнет, только на Востоке еще задержатся отдельные штормовые порывы.

Температура воздуха в пятницу будет низкой на севере Украины – там столбики термометров покажут лишь +7…+11 градусов. На Востоке и в Центре – от +8 до +13 градусов. На Западе воздух прогреется до +10… +14 градусов, на Закарпатье - до +13…+17 градусов. На Юге 15 ноября будет теплее всего – от +12 до +17 градусов.

Фото facebook.com/tala.didenko

Погода в Киеве 15 ноября будет сухой, осадки маловероятны. Синоптик прогнозирует, что юго-восточный ветер стихнет до умеренного. Температура воздуха в столице ночью будет низкой - около +3 градусов, днем ​​ +8…+9 градусов.

"В дальнейшем ничего особенно нового в синоптической ситуации не предвидится в Украине, преимущественно сухо и в пределах +7…+13 градусов", -резюмировала синоптик.

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Напомним, на 14 ноября синоптики объявили штормовое предупреждение. В Украине, в том числе и в Киеве, объявлен первый уровень опасности (желтый), на высокогорье Карпат - второй уровень опасности (оранжевый). Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что в течение суток ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат - 40 м/с. В столице порывы ветра составят 15-20 м/с.

Как сообщал Главред, ноябрь 2019 установил еще один температурный рекорд - ночь на 13 ноября стала самой теплой с 1963 года. Температура воздуха не опустилась ниже 9,2° С. Таким образом, предыдущее рекордное значение 139-летней давности было превышено на 0,9° С. Метеорологи отметили, что это уже пятый температурный рекорд ноября в столице.