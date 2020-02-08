Когда Украине грозят погодные неприятности: спасатели назвали даты

На выходных погода в Украине осложнится, предупредили в ГСЧС / УНИАН

Погода в Украине на выходных, в субботу и воскресенье, 8-9 февраля, осложнится, ожидается прекращение осадков.

В нашей стране ночная температура снизится до -7…-13, а дневная - до -1…-6 градусов, сообщили в ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Синоптики отметили, что для восточных областей Украины и Карпат прогноз погоды более морозный - ночная температура там ожидается -11…-16 градусов, а дневная -5…-10.

Погода на сегодня в Киеве от Укргидрометцентра:

Днем 0…-2, без осадков.

На выходных погода в Украине осложнится, предупредили в ГСЧС / Скриншот с meteo.gov.ua

Погода на завтра в Киеве от Укргидрометцентра:

Ночью -4…-6, днем +1…+3, без осадков.

На выходных погода в Украине осложнится, предупредили в ГСЧС / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптики спрогнозировали, какая погода в Украине будет в феврале 2020. По данным Укргидрометцентра, на протяжении последнего месяца зимы в нашей стране средняя температура будет на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений.