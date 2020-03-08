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Погода на завтра: где ждать роскошный апрель в марте

8 марта 2020, 14:18

Погода в Киеве в понедельник будет сырой и относительно прохладной.

погода,весна
Синоптик дала прогноз погоды на завтра  / УНИАН

Погода в Украине 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко, будет неодинаковой по стране. В некоторых регионах пройдут дожди, в некоторых – будет сухо и очень тепло. Такой прогноз озвучила синоптик Наталья Диденко.

В центральных областях Украины погода на завтра ночью и утром обещает дождь, днем ​​местами небольшой дождь. Температура воздуха составит +12…+ 14 градусов. Когда выйдет солнце, столбики термометров еще поползут вверх. Теплее всего будет в Днепропетровской области - до +20 градусов.

Погода в Украине на Западе страны в понедельник, 9 марта, будет облачной, временами прогнозируется дождь. Кроме того, тут будет достаточно прохладно – термометры покажут от +5 до +10 градусов.

В северных областях завтра задождит, но осадки будут преимущественно небольшие. Температура воздуха будет колебаться от +7 до +13 градусов.

На юге Украины 9 марта будет без осадков и по-апрельски тепло - от +14 до +20 градусов. Разве что на побережьях морей ощутимо прохладнее, написала синоптик в Telegram-канале. На востоке Украины также роскошная погода: сухо и очень тепло - до +14… +20 градусов.

Погода в Киеве в понедельник будет сырой, временами в столице ожидается небольшой дождь, в течение дня температура воздуха составит около 10 градусов.

Напомним, ранее народный синоптик шокировал аномальным прогнозом погоды на май 2020. По словам Леонида Горбаня, после двух месяцев относительного тепла в мае сразу начнется аномальная жара и засуха.

А прогноз погоды на март 2020, который озвучил народный синоптик Леонид Горбань, также оказался безрадостным. По его словам, март 2020 обещает возвращение зимы – ударят морозы до 15 градусов, придут дожди с мокрым снегом.

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