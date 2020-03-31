Потепление до +19 градусов: синоптик обнадежила украинцев прогнозом

Ближе к Благовещению в Украине ожидается повышение температуры / УНИАН

В среду, 1 апреля в Украине арктический воздух обусловит морозную погоду ночью, рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу ночью ожидается -2 -6 градусов, в Карпатах до -12 градусов. Днем столбили термометров покажут +4 +9 градусов.

Она уточнила, что под влиянием мощного антициклона в среду в Украине повсюду - сухо и солнечно.

Синоптик подчеркнула, что в Киеве 1 апреля будет ночной мороз до -3 -5 градусов, днем потеплеет до +7 градусов, погода будет солнечной.

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"В дальнейшем потепление будет усиливаться, ближе к Благовещению в Украине ожидается + 13 + 19 градусов", - добавила Диденко в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине измененится из-за метамарфоз климата, которые принесут с собой увеличение количества осадков, но выпадать они будут неравномерно.