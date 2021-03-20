Часть Украины резко приморозит: синоптик предупредил, где будет до -10

На Черновицкую область обрушится сильный мороз, предупредили синоптики / 1zoom.ru

В воскресенье, 21 марта, на части запада Украины снизится температура воздуха, осадки не ожидаются.

Погода в Украине завтра самая морозная будет в Черновицкой области – там ночью прогнозируется до -10 градусов, спрогнозировали в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, в Ивано-Франковской и Львовской областях ночная температура может снизиться до 8 градусов мороза.

В Гидрометцентре отметили, что в воскресенье на всей территории нашей страны не ожидаются осадки.

Днем самая высокая температура спрогнозирована в Николаевской, Херсонской областях и в захваченном Россией Крыму – до +8.

Синоптики предупредили, что на одну область Украины обрушится дубак / Скриншот с meteo.gov.ua