Часть Украины резко приморозит: синоптик предупредил, где будет до -10

Прогноз погоды для Украины на завтра сухой, но достаточно морозный.
В воскресенье, 21 марта, на части запада Украины снизится температура воздуха, осадки не ожидаются.
Погода в Украине завтра самая морозная будет в Черновицкой области – там ночью прогнозируется до -10 градусов, спрогнозировали в Укргидрометцентре.
По данным синоптиков, в Ивано-Франковской и Львовской областях ночная температура может снизиться до 8 градусов мороза.
В Гидрометцентре отметили, что в воскресенье на всей территории нашей страны не ожидаются осадки.
Днем самая высокая температура спрогнозирована в Николаевской, Херсонской областях и в захваченном Россией Крыму – до +8.
- Ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что в ночь на субботу, 20 марта, в Черновицкой области будет до -5, на Ивано-Франковщине – до -7, а на Львовщине – до 6 градусов мороза.
- Погода в большинстве регионов днем ожидается дождливая.
- На материковой части Украины максимальная температура может составить +7 градусов – в Закарпатской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. В Крыму воздух может прогреться до +8.
Автор: Екатерина Присяжнюк