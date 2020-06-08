Каким будет лето 2020: синоптик дал подробный прогноз на три месяца

Большую часть августа будет стоять настоящая летняя жара, прогнозирует синоптик / Фото pixabay.com

Лето в Украине началось с прохлады, которая была связана с резким усилением циклонов на севере Атлантики. Однако в дальнейшем ситуация изменится. Погода в Украине летом 2020 еще удивит жарой.

Народный синоптик Леонид Горбань подробно рассказал украинским СМИ, каким будет лето 2020.

Прогноз погоды на июнь 2020: жара до +34

Синоптик прогнозирует, что с 8 и по 20 июня погода в Украине будет достаточно жаркой. Температура воздуха днем будет подниматься до +26… +28 градусов, а с 21 июня до конца месяца еще выше - 31-34 градуса.

Дожди в июне также прогнозируются. Осадки возможны в период с 10 по 13, с 17 по 19 и с 29 по 30 число.

Прогноз погоды на июль 2020: жара, но не зной

Июль в Украине начнется с жары, прогнозирует Горбань. С 5 по 11 число температура воздуха достигнет 27-32 градусов.

Затем на протяжении четырех дней – с 12 по 15 – будет небольшое снижение температуры. Но уже с 16 по 23 июля вернется летняя жара – столбики термометров покажут 28-30 градусов. До конца месяца дневная температура воздуха будет держаться на уровне 24-26 градусов.

Что касается осадков, то июль будет достаточно сухим. Дожди пройдут со 2 по 4 июля, затем будет большой перерыв – погода в Украине будет очень жаркой.

Жара закончится 20 июля. Дожди ожидаются 20-21, 25-26 и 29-30 числа.

Прогноз погоды на август 2020: жара до +33 и засуха

Большую часть августа будет стоять настоящая летняя жара. Народный синоптик прогнозирует, что с 7 по 18 августа температура воздуха составит порядка 30-33 градусов. Затем начнется резкое понижение температуры. К 24-25 августа столбики термометров опустятся до 20-22 градусов.

Дожди в августе будут частыми, но очень скудными. За месяц выпадет не более 15-22 миллиметров. В частности, осадки ожидаются в период с 2 по 6 августа, затем 18-19 и 24-25 числа.

"Относительно прогноза на осень, здесь надо подождать и посмотреть, что покажет солнце. Многое будет зависеть от того, как оно выйдет из периода минимума активности", - резюмировал Леонид Горбань.

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Как сообщал Главред, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, чего ждать украинцам от погоды в июне 2020. По его словам, июнь начнется и завершится дождями – осадки ожидаются в конце каждой недели.