Метеопатам приготовиться: погода в Украине круто меняется

Прогноз погоды на 5 марта 2021 года обещает похолодание и мокрый снег с дождями.
После потепления в начале этой недели погода в Украине резко меняет курс – и уже завтра, 5 марта 2021, атмосферный фронт принесет в Украину осадки и похолодание.
В большинстве областей дневная температура не превысит 2-6 градусов тепла, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. Теплее будет в южных регионах (только здесь будет преобладать сухая погода), а также в Кропивницком с районами, в Донецкой и Черновецкой областях: тут ожидается от 8 до 13 градусов выше нуля.
Читайте такжеМагнитная буря красного уровня опасности ударит по здоровью: что делатьОсадки прогнозируются на большинстве территорий: пройдет дождь, а там, где будет холоднее – дождь с мокрым снегом.
Погода в Киеве 5 марта 2021 тоже изменится. Киевлянам завтра стоит одеться потеплее и захватить с собой зонты: ожидается дождь, возможен мокрый снег – на фоне похолодания до 2-4 градусов выше нуля.
"В субботу-воскресенье холодная погода удержится, однако какие-то серьезные осадки – вряд ли", – добавила синоптик.
Погода в Украине: новости
- Синоптик уточнил прогноз погоды в Украине на начало марта. До 6 марта не следует ожидать устойчивого существенного потепления, предупредил Роман Мурмыло.
- Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на три месяца. По его словам, прохладно будет даже в мае.
- Еще один прогноз погоды говорит о том, что в Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.