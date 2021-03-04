Метеопатам приготовиться: погода в Украине круто меняется

Синоптик Диденко дала прогноз на 5 марта: Пойдет снег и похолодает / Reuters

После потепления в начале этой недели погода в Украине резко меняет курс – и уже завтра, 5 марта 2021, атмосферный фронт принесет в Украину осадки и похолодание.

В большинстве областей дневная температура не превысит 2-6 градусов тепла, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. Теплее будет в южных регионах (только здесь будет преобладать сухая погода), а также в Кропивницком с районами, в Донецкой и Черновецкой областях: тут ожидается от 8 до 13 градусов выше нуля.

Читайте такжеМагнитная буря красного уровня опасности ударит по здоровью: что делатьОсадки прогнозируются на большинстве территорий: пройдет дождь, а там, где будет холоднее – дождь с мокрым снегом.

Погода в Киеве 5 марта 2021 тоже изменится. Киевлянам завтра стоит одеться потеплее и захватить с собой зонты: ожидается дождь, возможен мокрый снег – на фоне похолодания до 2-4 градусов выше нуля.

"В субботу-воскресенье холодная погода удержится, однако какие-то серьезные осадки – вряд ли", – добавила синоптик.

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