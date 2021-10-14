УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Немного дождей, немного тепла: какая погода в Украине будет на Покров и длинные выходные

14 октября 2021, 10:03

Как говорят синоптики, температурных скачков в ближайшие дни не предвидится. Ночью ожидается погода около нуля, а днем погода порадует украинцев.

Погода в Украине
Какая погода в Украине будет на Покров и длинные выходные / УНИАН

Погода в Украине − на праздник Покрова, 14 октября, местами пройдут умеренные дожди — из-за прибывшего циклона. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Как говорят синоптики, уже к вечеру 14 октября в большинстве областей Украины немного, а 15 октября дожди останутся лишь в южных и в северо-восточных регионах. А в западных и в центральных регионах возможны туманы.

Температурных скачков в ближайшие дни не предвидится. Ночью будет около нуля, а днем погода порадует.

"Днем термометры покажут 8−14 выше нуля, а на юге-востоке страны они поднимутся до 18 градусов тепла", — заявила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

Задержится относительно влажная погода в Карпатах — там ожидается всего лишь небольшой дождь и мокрый снег.

Реклама

С 17 по 20 октября погоду над Украиной будет определять западный антициклон Oldenburgia, а потому ожидается сухая погода.

"По ночам температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до плюс 8, а днем температура постепенно повысится до 13−18 выше нуля, а на крайнем западе до 20 градусов тепла", — прогнозирует синоптик.

Читайте такжеВ Украину ворвется "бабье лето" и резко потеплеет

Напомним, ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что погода в Украине изменится уже во второй декаде октября — в страну придут дожди, а в Карпатах выпадет снег.

"То есть будет больше облачности, чаще будут осадки — преимущественно в виде дождя. Смешанная фаза и снег могут наблюдаться в карпатском регионе, это не является какой-то аномалией", — уточнила она.

viber
синоптик Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Немного дождей, немного тепла: какая погода в Украине будет на Покров и длинные выходные». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
"Безумно люблю": на похоронах Скороход поцеловала Полякова и нарвалась на гнев семьи нардепа"Безумно люблю": на похоронах Скороход поцеловала Полякова и нарвалась на гнев семьи нардепа Пять минут, один звонок – Крым с Донбассом в Украине: у Зеленского резко обратились к Путину и РФПять минут, один звонок – Крым с Донбассом в Украине: у Зеленского резко обратились к Путину и РФ Магнитная буря 12 октября 2021: чего ждать от удара в 5 балловМагнитная буря 12 октября 2021: чего ждать от удара в 5 баллов Когда Покров Пресвятой Богородицы 2021: значение праздника, традиции, запреты и магия дняКогда Покров Пресвятой Богородицы 2021: значение праздника, традиции, запреты и магия дня Гороскоп на 14 октября 2021 для всех знаков Зодиака: финансовые затруднения или тревожные сныГороскоп на 14 октября 2021 для всех знаков Зодиака: финансовые затруднения или тревожные сны

Последние новости

10:03

Немного дождей, немного тепла: какая погода в Украине будет на Покров и длинные выходные

09:30

Ковид не закончится никогда: нужен ли Украине локдаун мнение

09:21

Суточный прирост больных COVID-19 достиг максимума за все время пандемии: тревожные данные Минздрава

08:32

На Волыни у урожая картофеля обнаружили рак: нельзя есть даже животным Видео

08:00

Сваты возвращаются: появился трейлер 7 сезона

Реклама
07:29

При осмотре тела Полякова нашли неизвестное вещество и деньги: в МВД сообщили новые детали Видео

06:30

Астролог рассказал, что приводит в бешенство каждый из знаков зодиака

06:20

Почему важно остановить "носокизацию" Дня защитника Украины мнение

05:52

Зеленского, Путина, Меркель и Макрона ждет диалог по Донбассу: эксперт сделал прогноз на переговоры Видео

05:40

Приметы на 14 октября: что нельзя делать женщинам на Покров Пресвятой Богородицы Видео

05:40

Самый счастливый пирог удачи на Покров Пресвятой Богородицы 2021: рецепт выпечки за 20 минут Видео

05:30

Статья Медведева и военная операция России: бывший глава СБУ раскрыл сценарий Москвы против Украины

05:30

Злата Огневич в прозрачной сетке поманила "булочками" и рассказала, зачем пошла на Холостячку

04:14

Какой орех полезнее всего для сердца и сосудов - ответ диетолога

03:10

Меню на Покров Пресвятой Богородицы: что нужно готовить Видео

02:39

Покров Пресвятой Богородицы: душевные поздравления и картинки к празднику

02:37

Диетолог назвала продукты, которые можно есть на ночь

02:31

В Минздраве настаивают на продлении школьных каникул - что известно Видео

01:53

День защитника Украины: поздравления, картинки и открытки к празднику

01:46

Как связаны перец и здоровье кишечника с сердцем - ответ эксперта

Реклама
01:15

В Минцифре объяснили, почему в мобильном приложении Дія так мало услуг Видео

13 октября, среда
23:57

Высокий уровень опасности: пять областей на грани попадания в "красную" зону Видео

23:25

Выяснилось, кому будут колоть бустерные прививки от коронавируса

23:05

В Норвегии мужчина застрелил людей из лука Фото Видео

22:54

Туристам назвали cамые безопасные города мира для путешествий

22:42

Появилось видео последних минут жизни нардепа Полякова Видео

22:06

В Черном море военный корабль Украины терпит бедствие

21:56

"Такое было в Италии": Ляшко рассказал о мощной атаке штамма Дельта в Украине Видео

21:37

Киев сковали предпраздничные пробки: какие улицы нужно объехать

21:24

В Украину ворвется "бабье лето" и резко потеплеет Видео

21:08

В США сообщили подробности визита Нуланд в Россию

21:02

Участник шоу "Танці з зірками" собрался баллотироваться в президенты Украины Видео

20:38

Комаровский рассказал, на сколько заразен человек после прививки от COVID Видео

20:32

Диетолог поведала, почему важно включать в рацион рыбу

20:05

Вакцинация станет обязательной не только для учителей и чиновников: в МОЗ обновили список

20:00

Пафос заявлений и дорогой пиар: чем для нашей страны закончился саммит Украина-ЕС

19:47

В "скорой" скончался иностранец, которого отказывались принимать больницы

19:46

"Вы убиваете Рождество!": зрители и Маколей Калкин открестились от провального перезапуска Один дома Видео

19:43

В Украине смертность от COVID-19 резко выросла: обнародована новая статистика Видео

19:25

Украина предложила России сыграть в "Игру в кальмара": шансов у РФ маловато

Реклама
18:53

"Началась постепенная откачка": Путин обвинил Украину в воровстве российского газа

18:51

Власти Львова ужесточают карантин: что попадет под запрет

18:36

Газпром продолжит рубить поставки газа в Европу: у Путина разразились заявлением о кризисе в ЕС Видео

18:31

Больная печень: два признака на коже, которые сигнализируют о проблемах Видео

18:20

Умер первый директор Чернобыльской АЭС Видео

18:08

Самый вкусный и быстрый пирог из лаваша: готовить всего 15 минут Видео

18:06

Власти Киева поведали, уйдут ли школьники на каникулы раньше Видео

18:04

Диета при слабоумии: употребление всего лишь столовой ложки этой пищи каждый день может снизить риск Видео

17:47

Нине Матвиенко- 74 года: кто поздравил, что подарила дочь, и какую мечту осуществила певица

17:44

Сколько сохраняется иммунитет у тех, кто переболел коронавирусом - ответ ученых

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять