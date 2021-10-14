Немного дождей, немного тепла: какая погода в Украине будет на Покров и длинные выходные

Какая погода в Украине будет на Покров и длинные выходные / УНИАН

Погода в Украине − на праздник Покрова, 14 октября, местами пройдут умеренные дожди — из-за прибывшего циклона. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Как говорят синоптики, уже к вечеру 14 октября в большинстве областей Украины немного, а 15 октября дожди останутся лишь в южных и в северо-восточных регионах. А в западных и в центральных регионах возможны туманы.

Температурных скачков в ближайшие дни не предвидится. Ночью будет около нуля, а днем погода порадует.

"Днем термометры покажут 8−14 выше нуля, а на юге-востоке страны они поднимутся до 18 градусов тепла", — заявила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

Задержится относительно влажная погода в Карпатах — там ожидается всего лишь небольшой дождь и мокрый снег.

Реклама

С 17 по 20 октября погоду над Украиной будет определять западный антициклон Oldenburgia, а потому ожидается сухая погода.

"По ночам температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до плюс 8, а днем температура постепенно повысится до 13−18 выше нуля, а на крайнем западе до 20 градусов тепла", — прогнозирует синоптик.

Читайте такжеВ Украину ворвется "бабье лето" и резко потеплеет

Напомним, ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что погода в Украине изменится уже во второй декаде октября — в страну придут дожди, а в Карпатах выпадет снег.

"То есть будет больше облачности, чаще будут осадки — преимущественно в виде дождя. Смешанная фаза и снег могут наблюдаться в карпатском регионе, это не является какой-то аномалией", — уточнила она.