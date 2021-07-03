Пекло до +40: синоптик рассказала, ждать ли "страшную жару" в июле

Наталья Диденко рассказала о погоде в июле 2021 / Фото: Reuters

В июле в Украине ожидаются дожди с грозами, местами сильные ливни, град, шквальный ветер, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как подчеркнула она в эфире Радио НВ, температура воздуха будет почти идеальная для этого сезона.

Она также рассказала о том, стоит ли ждать аномальную жару, о которой предупреждали ряд синоптиков.

Будет ли жуткая жара до +40 градусов

При этом она подчеркнула, что говорить о самом жарком месяце еще рано.

"Страшной жары не будет. +30 и даже +32 градуса в июле это нормальное явление, это даже не +38 и не +40", — добавила Диденко и пояснила, что песчаные бури — нормальное явление для юга Украины, в последние годы они перемещаются и на север.

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Прогноз погоды на июль

"Где-то +26… +30, +27… +32 градуса ожидаются в большинстве областей Украины. Немного свежее будет на западе — там в начале июля будет 24−29 градусов тепла", — говорит синоптик.

В то же время синоптик добавила, что не может выделить полностью сухой регион, где в начале июля вовсе не будет дождей. Она отметила, что атмосфера над Украиной не устойчива, поэтому дебют июля будет с ливнями и грозами.

Прогноз погоды на июль / gismeteo.ua

Прогноз погоды до конца лета 2021:

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

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Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов.