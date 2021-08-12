По Украине ударит невероятная по накалу жара: когда ждать +37

Если верить прогнозам части синоптиков, то украинцам снова пора приготовиться к мощнейшей жаре в стране - термометры должны нагреться до +37.
Погода в Украине - уже на следующей неделе вернется сильнейшая жара до +37 градусов по шкале Цельсия. Синоптики назвали дату изменения метеоситуации в стране. Согласно прогнозу синоптика Наталки Диденко, уже в первой половине следующей недели будет зафиксировано до +35+37 градусов. "Взгляните, какой предполагается следующая среда у нас!", ‒ подписала она карту погоды на 18 августа.
На портале Gismeteo также прогнозируют повышение температуры на следующей неделе. Однако о какой-то аномальной жаре речь не идет.
Согласно данным синоптиков, почти до конца недели в стране ожидается умеренное тепло без жары (+24 … +27) и минимум осадков.
А с 15 по 17 августе (на востоке и юге по 18 августа), температура повысится до +27…+31 градуса. После усиления жары ожидается резкое похолодание с дождями.
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Напомним, ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.
До того прогнозировалось, что уже к 2100 году Украина станет похожей по климату на Австралию, такое мнение озвучивают ученые и климатологи.
Как утверждает руководитель постоянной комиссии по вопросам экологической политики КГГА Константин Яловой, в этом веке климат в Украине будет становиться теплее и засушливее. Территория будет постепенно ставать похожа на пустыню с юго-востока на северо-запад.