Погода готовит очередной сюрприз украинцам

Прогноз погоды в Украине на 9 февраля / pixabay

Погода в Украине 9 февраля изменятся, но далеко не по всей территории страны. По словам синоптиков, сильные морозы сменятся резким потеплением.

Так, во вторник сухо, но облачно будет в Волынской и Ровенской областях. В южных областях синоптики обещают теплую и солнечную погоду - днем ожидается от 7 до 11 градусов тепла.

На остальной территории синоптики прогнозируют осадки в виде снега и мокрого снега с дождем (Закарпатская, Полтавская, Днепропетровская, Черкасская и Кропивницкая области).

По данным синоптиков, практически по всей стране ожидается существенное потепление. После -15 градусов 7 февраля в Украине сохранится незначительный минус на западе и севере, а вот в центральных областях будет от 1 до 5 градусов выше нуля.

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Также активные осадки по прогнозу синоптиков покинут на время страну. Но на выходных следует готовиться к новому антициклону с -25 мороза.

Погода в городах Украины во вторник, 9 февраля

Ужгород – +5...+7

Львов – -1...-3

Ивано-Франковск – -1...-3

Тернополь – -1...-3

Черновцы – -1...-3

Хмельницкий – -1...-3

Луцк – -1...-3

Ровно – -2...-4

Житомир – -1...-3

Винница – +1...+3

Одесса – +8...+10

Николаев – +7...+9

Херсон – +8...+10

Симферополь – + 9...+11

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – +1...+3

Чернигов – -2...-4

Сумы – -2...-4

Полтава – + 2...+4

Днепр – +3...+5

Запорожье – + 6...+8

Донецк – 0...+2

Луганск – -1...+1

Харьков – 0...-2

Киев – -2...-4

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: