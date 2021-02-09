Погода готовит очередной сюрприз украинцам

Из-за высокой циклонической активности морозы в Украине ослабнут.
Погода в Украине 9 февраля изменятся, но далеко не по всей территории страны. По словам синоптиков, сильные морозы сменятся резким потеплением.
Так, во вторник сухо, но облачно будет в Волынской и Ровенской областях. В южных областях синоптики обещают теплую и солнечную погоду - днем ожидается от 7 до 11 градусов тепла.
На остальной территории синоптики прогнозируют осадки в виде снега и мокрого снега с дождем (Закарпатская, Полтавская, Днепропетровская, Черкасская и Кропивницкая области).
По данным синоптиков, практически по всей стране ожидается существенное потепление. После -15 градусов 7 февраля в Украине сохранится незначительный минус на западе и севере, а вот в центральных областях будет от 1 до 5 градусов выше нуля.
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Также активные осадки по прогнозу синоптиков покинут на время страну. Но на выходных следует готовиться к новому антициклону с -25 мороза.
Погода в городах Украины во вторник, 9 февраля
- Ужгород – +5...+7
- Львов – -1...-3
- Ивано-Франковск – -1...-3
- Тернополь – -1...-3
- Черновцы – -1...-3
- Хмельницкий – -1...-3
- Луцк – -1...-3
- Ровно – -2...-4
- Житомир – -1...-3
- Винница – +1...+3
- Одесса – +8...+10
- Николаев – +7...+9
- Херсон – +8...+10
- Симферополь – + 9...+11
- Кропивницкий – +1...+3
- Черкассы – +1...+3
- Чернигов – -2...-4
- Сумы – -2...-4
- Полтава – + 2...+4
- Днепр – +3...+5
- Запорожье – + 6...+8
- Донецк – 0...+2
- Луганск – -1...+1
- Харьков – 0...-2
- Киев – -2...-4
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее синоптики сообщили, что в Украине в первой половине февраля стоит ждать резкого снижения температуры воздуха.
- Украину ждет аномальная весна: синоптик удивил прогнозом. Год Сатурна характеризуется поздней весной, холодным и сырым летом.