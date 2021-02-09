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Погода готовит очередной сюрприз украинцам

9 февраля 2021, 01:05
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Из-за высокой циклонической активности морозы в Украине ослабнут.

Прогноз погоды в Украине на 9 февраля / pixabay

Погода в Украине 9 февраля изменятся, но далеко не по всей территории страны. По словам синоптиков, сильные морозы сменятся резким потеплением.

Так, во вторник сухо, но облачно будет в Волынской и Ровенской областях. В южных областях синоптики обещают теплую и солнечную погоду - днем ожидается от 7 до 11 градусов тепла.

На остальной территории синоптики прогнозируют осадки в виде снега и мокрого снега с дождем (Закарпатская, Полтавская, Днепропетровская, Черкасская и Кропивницкая области).

По данным синоптиков, практически по всей стране ожидается существенное потепление. После -15 градусов 7 февраля в Украине сохранится незначительный минус на западе и севере, а вот в центральных областях будет от 1 до 5 градусов выше нуля.

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Также активные осадки по прогнозу синоптиков покинут на время страну. Но на выходных следует готовиться к новому антициклону с -25 мороза.

Погода в городах Украины во вторник, 9 февраля

  • Ужгород – +5...+7
  • Львов – -1...-3
  • Ивано-Франковск – -1...-3
  • Тернополь – -1...-3
  • Черновцы – -1...-3
  • Хмельницкий – -1...-3
  • Луцк – -1...-3
  • Ровно – -2...-4
  • Житомир – -1...-3
  • Винница – +1...+3
  • Одесса – +8...+10
  • Николаев – +7...+9
  • Херсон – +8...+10
  • Симферополь – + 9...+11
  • Кропивницкий – +1...+3
  • Черкассы – +1...+3
  • Чернигов – -2...-4
  • Сумы – -2...-4
  • Полтава – + 2...+4
  • Днепр – +3...+5
  • Запорожье – + 6...+8
  • Донецк – 0...+2
  • Луганск – -1...+1
  • Харьков – 0...-2
  • Киев – -2...-4

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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