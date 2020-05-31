Дожди продолжат заливать Украину: синоптик дал прогноз погоды на июнь 2020

Особенно мокро и холодно будет на Троицу / УНИАН

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, чего ждать украинцам от погоды в июне 2020.

По его словам, июнь начнется и завершится дождями – осадки ожидаются в конце каждой недели.

"Особенно мокро и холодно будет на Троицу, которая в этом году приходится на 7 июня", - отметил Горбань, передает сайт Сегодня.

В среднем, за июнь должно выпасть до 60 мм осадков, из-за чего погода в Украине окажется больше сырой, чем сухой. При этом будет не жарко, а комфортно.

Температура воздуха в первой декаде месяца составит 26-28 градусов тепла, во второй половине будет чуть прохладнее – приблизительно 20-22 тепла, в третьей – снова теплее, от +24 до +26 градусов.

"Июнь ожидается прохладным из-за частых дождей, но не холодным, ведь солнце стоит высоко и греет хорошо", – резюмировал Горбань.

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Как сообщал Главред, в последний день весны, 31 мая, высокогорье Карпат замело снегом, а температура воздуха в некоторых местах упала ниже нуля.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что лето начнется с резкого похолодания. 1 и 2 июня будет холодно, а 3 и 4 числа ожидается потепление.