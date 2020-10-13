Погода на Покров и День защитника: синоптик рассказала, где будет снег

Синоптик: какой будет погода в Украине на Покров и День защитника 2020 / lenta-ua.net

Погода в Украине 14 октября 2020 – на Покров Пресвятой Богородицы и День защитника Украины – будет теплой, но местами ожидаются заморозки и даже снег.

Жарче всего будет на востоке и юге – тут до +24 градусов. А вот в Карпатах местами прогнозируется около 0 градусов и ниже. Тут даже есть вероятность снега. В целом на западе Украины – около +9-14 градусов и возможны дожди. В центре – от +15 градусов до +23 градусов. На севере – от +15 градусов до +20 градусов.

Читайте такжеЧто делать на Покров, чтоб выйти замуж и разбогатетьПогода в Киеве 14 октября 2020, на Покров, будет прохладнее, чем сегодня – до +17 градусов днем. Зато будет сухо.

"Ощутимое похолодание придет в конце недели: дневная температура воздуха будет снижаться постепенно до +5-12 градусов в течение 16-18 октября, ночью местами возможные заморозки. Однако на юге и востоке еще удержится значительно более теплая погода", – прогнозирует Диденко.

По примете, снег на Покров предрекает большое количество свадеб, что сыграют до Великого поста. При этом если выпадает снег – то снежных осадков ждут и в Дмитриев день (8 ноября). А вот если снег так и не пошел – то раньше декабря уже и не выпадет.

Прогноз погоды в Украине на осень и зиму 2020