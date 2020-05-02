Украину ждут 10 лет засух и ураганов: климатолог напугала жутким прогнозом

В Украине прогнозируется засуха / Reuters

На климат в Украине влияют два определяющих фактора, рассказала заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова.

По ее словам, над территорией Украины проходит так называемая теплая полоса вдоль Днепра. При этом она берет тепло не из атмосферы, а из недр земли, поэтому на территории, где она находится, прогнозируется засуха.

Эксперт отметила, что второй фактор – атмосферная циркуляция, которая резко отличается от того, что было в середине прошлого века: "Циркуляция становится более обостренной, чего раньше не было. Она держит все процессы у поверхности земли. Происходят резкие перепады температур в течение одного месяца. Неделя холода, неделя тепла. Раньше перепады были более плавными, более размытыми. Вся эта неустойчивость приходит из верхних слоев атмосферы".

В комментарии Obozrevatel Мартазинова добавила, что засухи, штормовые ветра и резкое колебание температур будут наблюдаться в Украине в ближайшее десятилетие.

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"В ближайшие 10 лет мы не сдвинемся с этой точки, улучшения не будет", – резюмировала она.

Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич дал неожиданный прогноз на лето 2020.