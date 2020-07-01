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Украину раскалит до +33 градусов: неожиданный прогноз на весь июль

Июль-2020 начнется и завершится дождями.

1 июля 2020, 09:58
небо,солнце
Среднемесячная температура в июле ожидается 20-25 градусов тепла / Reuters

По расчетам народного синоптика Леонида Горбаня, июль-2020 начнется и завершится дождями.

Как рассказал он Сегодня, в первой половине месяца украинцев ждут 10 дней жары, температура днем повысится до +33 градусов и выше. И только к началу третьей декады температура снизится, но ненамного – до +25-27 днем.

Он не исключил, что последние 10 дней июля будут снова дождливые, причем в районе 25 числа пройдут сильнейшие ливни, из-за чего может быть наводнение на горных реках. По его словам, с 30 июля столбик термометра резко пойдет вверх, устремившись к +30 градусам.

Читайте такжеУкраина превратится в Австралию: ученые дали пугающий прогноз изменения климатаКак уточнил замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, в июле ожидаются грозы, ливневые дожди со шквалами и градом. Среднемесячная температура в июле ожидается 20-25 градусов тепла, в горных районах 16-17 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше средних значений за базовый 30-летний период наблюдений, сообщил он.

По словам начальника отдела агрометеорологии Укргидметцентра Татьяны Адаменко, в июле, как и в июне, среднесуточные температуры ожидаются выше, чем самые высокие показатели августа.

"Это – результат изменения климата, вспомните март и апрель без дождей и уже который год подряд наблюдается слишком жаркий июнь. Было несколько дней, когда среднесуточная температура составляла +28 градусов, что является уникальным явлением", – добавила Адаменко.

Напомним, ранее ученый предупредил о резком изменении климата: Украину ожидают засухи и разрушительные наводнения.

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