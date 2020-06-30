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"В Киеве подскочит температура": синоптик спрогнозировал, когда будет +32

В столице в начале июля ожидается жара.

30 июня 2020, 15:44
В Киеве 2 июля температура может составить +32 – Погода в Киеве
В Киеве 2 июля прогнозируется +32 / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что погода в Киеве завтра – в среду, 1 июля, изменится – жара немного осядет.

В столице днем максимальная температура составит +25…+27 градусов, существенные осадки маловероятны, поделилась эксперт в Facebook.

В Украинском гидрометцентре сообщили, что в четверг, 2 июля, в Киеве максимальная дневная температура составит +32 градуса.

Погода на завтра – прогноз от Укргидрометцентра:

  • Ночью +16…+18, без осадков;
  • Днем +26…+28, без осадков.
В Киеве 2 июля температура может составить +32 – Погода в Киеве
В Киеве 2 июля прогнозируется +32 / meteo.gov.ua

Прогноз погоды для Киева на 2 июля:

  • Ночью +18…+20, без осадков;
  • Днем +30…+32, без осадков.
В Киеве 2 июля температура может составить +32 – Погода в Киеве
В Киеве 2 июля прогнозируется +32 / meteo.gov.ua

Ранее Наталья Диденко предупредила, что Украину накрыл холодный атмосферный фронт, из-за него погода на 1 июля в ряде регионов прогнозируется дождливая. Синоптик добавила, что максимальная температура днем в большинстве регионов может составить +28 градусов.

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