"В Киеве подскочит температура": синоптик спрогнозировал, когда будет +32

В Киеве 2 июля прогнозируется +32 / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что погода в Киеве завтра – в среду, 1 июля, изменится – жара немного осядет.

В столице днем максимальная температура составит +25…+27 градусов, существенные осадки маловероятны, поделилась эксперт в Facebook.

В Украинском гидрометцентре сообщили, что в четверг, 2 июля, в Киеве максимальная дневная температура составит +32 градуса.

Погода на завтра – прогноз от Укргидрометцентра:

Ночью +16…+18, без осадков;

Днем +26…+28, без осадков.

В Киеве 2 июля прогнозируется +32 / meteo.gov.ua

Прогноз погоды для Киева на 2 июля:

Ночью +18…+20, без осадков;

Днем +30…+32, без осадков.

В Киеве 2 июля прогнозируется +32 / meteo.gov.ua

Ранее Наталья Диденко предупредила, что Украину накрыл холодный атмосферный фронт, из-за него погода на 1 июля в ряде регионов прогнозируется дождливая. Синоптик добавила, что максимальная температура днем в большинстве регионов может составить +28 градусов.