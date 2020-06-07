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Метеоролог объяснила причину холодного начала лета в Укарине

7 июня 2020, 15:55

Температурные контрасты спровоцировало резкое снижение температуры воды в Атлантическом океане.

весна,погода
Начало лето в Украине было холодным / УНИАН

Погода в Украине в конце мая-начале лета удивила неожиданной прохладой. Украинский метеоролог Вера Балабух объяснила, в чем причина такого холодного начала летнего сезона.

По ее словам, из-за резкого усиления циклонов на севере Атлантики первые дни лета в Украине были достаточно холодными, а в Западной Европе и Скандинавии наоборот преобладало аномальное тепло. Об этом Балабух сказала в интервью украинским СМИ.

Температурные контрасты спровоцировало резкое снижение температуры воды в Атлантическом океане, особенно в районе течения Гольфстрим.

"Поэтому в Якутии было +33, в Турции +43, а буквально уже через двое суток эта температура снизилась почти на 25 градусов – до +10-15. В Украине в это время было холодно, а в Западной Европе и Скандинавии – наоборот аномальное тепло. Это случилось из-за циклонов, которые принесли с полярных широт холодный воздух, из-за чего резко снизилась температура океана в районе течения Гольфстрим", – объяснила метеоролог.

В то же время зимой в Украине преобладали юго-западные потоки: воздух поступал не просто с южных районов Атлантики, но даже из Африки. Кроме того, вначале этого года температура Атлантики была самой высокой за весь период наблюдений – вода прогрелась до двух километров вглубь. Эти аномалии достаточно ярко просматриваются в районе Мексиканского залива, восточного побережья Америки и на севере Атлантики.

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Как сообщал Главред, ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида рассказал, что в ближайшие 10 лет погода в Украине в летние сезоны будет абсолютно теплой, горячей и знойной.

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