Погода в Украине резко изменится: синоптик предупредила о стремительном потеплении

Погода в Украине в феврале будет достаточно теплой. Воздух со Средиземного моря приведет к повышению температуры воздуха почти на всей территории Украины. В некоторых регионах температура воздуха поднимется до 15-16 градусов. Потепление будет продолжаться до середины месяца. Об этом сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии для "РБК-Украина".
Она также отметила, что по состоянию на 4 февраля средняя суточная температура в Украине была выше нормы на 7-10 градусов.
"В то же время с 8-9 февраля ожидается небольшое похолодание, "буквально на один день", но температуры все равно будут плюсовыми, только на севере ночью минус", - сказала она.видео дня
Прогнозируют, что с 10 февраля в Украину поступит новая волна теплого воздуха со Средиземного моря.
"Повышение температуры ожидается примерно до 14-15 февраля", - сообщила синоптик.
В Укргидрометцентре отмечают, что в этот период температура в Киеве днем поднимется до 10 градусов, на Юге, на Закарпатье и Прикарпатье - до 15-16 градусов тепла. Ожидаются маленькие осадки. Затем может наступить похолодание с Севера или Запада, добавила синоптик.
Наталья Голеня отметила, что высокие температуры зимой в Украине - это достаточно распространенное явление на территории Украины за последние 20 лет. Однако морозы еще могут вернуться.
"Конечно, можно ожидать их даже в марте", - добавила она.
Кто такая Наталья Голеня
Наталья Голеня - синоптик, метеоролог, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра.
Погода в Украине
Напомним, как ранее сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал погоду в Украине в феврале 2024 года и определил период прихода весеннего потепления.
Климатолог Вера Балабух предупредила об опасности в 2024 году и сильнейшем морозе и необычных аномалиях, которые ожидаются в Украине в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной, а средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.
Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал о погоде в Украине в феврале и считает, что месяц будет неустойчивым, с капризной погодой и резкими колебаниями метеорологических величин.
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