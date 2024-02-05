Погода в Украине резко изменится: синоптик предупредила о стремительном потеплении

В Укргидрометцентре предупреждают о изменении погодных условий и потеплении на большей части территории Украины из-за теплого воздуха из Средиземного моря.

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Погода в Украине в феврале / Фото: ua.depositphotos.com

Погода в Украине в феврале будет достаточно теплой. Воздух со Средиземного моря приведет к повышению температуры воздуха почти на всей территории Украины. В некоторых регионах температура воздуха поднимется до 15-16 градусов. Потепление будет продолжаться до середины месяца. Об этом сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии для "РБК-Украина".

Она также отметила, что по состоянию на 4 февраля средняя суточная температура в Украине была выше нормы на 7-10 градусов.

"В то же время с 8-9 февраля ожидается небольшое похолодание, "буквально на один день", но температуры все равно будут плюсовыми, только на севере ночью минус", - сказала она. видео дня

Прогнозируют, что с 10 февраля в Украину поступит новая волна теплого воздуха со Средиземного моря.

"Повышение температуры ожидается примерно до 14-15 февраля", - сообщила синоптик.

В Укргидрометцентре отмечают, что в этот период температура в Киеве днем поднимется до 10 градусов, на Юге, на Закарпатье и Прикарпатье - до 15-16 градусов тепла. Ожидаются маленькие осадки. Затем может наступить похолодание с Севера или Запада, добавила синоптик.

Наталья Голеня отметила, что высокие температуры зимой в Украине - это достаточно распространенное явление на территории Украины за последние 20 лет. Однако морозы еще могут вернуться.

"Конечно, можно ожидать их даже в марте", - добавила она.

Кто такая Наталья Голеня Наталья Голеня - синоптик, метеоролог, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра.

Погода в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал погоду в Украине в феврале 2024 года и определил период прихода весеннего потепления.

Климатолог Вера Балабух предупредила об опасности в 2024 году и сильнейшем морозе и необычных аномалиях, которые ожидаются в Украине в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной, а средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал о погоде в Украине в феврале и считает, что месяц будет неустойчивым, с капризной погодой и резкими колебаниями метеорологических величин.

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