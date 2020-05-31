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Каким будет первый день лета – прогноз погоды на завтра

31 мая 2020, 14:53

Синоптик пообещала украинцам дожди и похолодание.

зонт,дождь
Погода в Киеве завтра будет холодной и дождливой / Reuters

Лето 2020 в Украине начнется с похолодания и дождей разной интенсивности. Причем в северных и западных областях понадобятся не только зонты и дождевики, но и куртки с шапками. Такой прогноз сделала синоптик Наталья Диденко.

1 июня температура воздуха на Западе и Севере страны днем составит от +​​9 до +13 градусов. В центральных областях в понедельник предполагается +12… +18 градусов. Теплее всего будет на Юге и Востоке Украины – от +17 до + 22 градусов.

Погода в Киеве 1 июня также будет дождливой. Днем столбики термометров покажут ​​около +12… +14 градусов.

"Потепление постепенное начнется со среды. А психологическую отметку в +20 градусов и выше будем ловить на оконных и автомобильных термометрах и сбрасывать с плеч лишний опостылевший гардеробный груз 6, 7, 8, 9 июня", - озвучила прогноз погоды синоптик.

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Как сообщал Главред, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, чего ждать украинцам от погоды в июне 2020. По его словам, июнь начнется и завершится дождями – осадки ожидаются в конце каждой недели.

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