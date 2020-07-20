Ждут много бед: синоптик шокировала прогнозом глобальных изменений климата

Глобальная температура в мире растет

Изменчивость температурного режима спровоцировала появление пыльных бурь, сильных ливней, а также шквальных ветров, рассказала доктор физико-математических наук в области метеорологии Национальной Академии наук Украины, профессор Вазира Мартазинова.

Как подчеркнула она в интервью Obozrevatel.com, атмосферная циркуляция на планете стала резко-меридиональной.

"Появились очень жаркие дни, намного жарче, чем были в конце столетия. Пришли ливни, которых никогда не было, и они будут, так же как и пыльные бури ... Раньше такого не было, этот процесс – новшество. 2020-й год, как никакой из предыдущих, показывает, что атмосферная циркуляция меняется и ведет к сложным погодным условиям", - отметила синоптик.

По ее прогнозу из-за сильнейшей меридиональности и неустойчивости синоптических процессов не следует ожидать от погоды спокойного месяца.

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"Весь земной шар сейчас находится на очень высоком фоне общей глобальной температуры. За счет этого перестраивается атмосферная циркуляция, но она все равно щадяще к нам относится. Глобальная температура растет, но влажность не уменьшается, это неплохо для нашей территории. Да, она дает беды, но их нужно еще проанализировать, где они произошли и за счет чего. Может, людям нельзя жить там, где они поселились", - добавила Мартазинова.

Напомним, синоптик Леонид Горбань рассказал, что в Украине в последние дни июля будут дождливыми, но теплыми, температура установится на уровне +27 +29 градусов. По его прогнозу, такая погода сохранится и в начале августа.

Ранее заместитель директора Института водных проблем и мелиорации НААН Украины Михаил Яцюк подчеркнул, что в Украине все отчетливее проявляются изменения климата, поэтому следует ожидать засуху и разрушительных наводнений.